Fyret Allan Gaarde har længe overvejet jobskifte

AALBORG:Den nu tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde blev tirsdag formiddag afskediget i superligaklubben fra dags dato, og selv om han ikke selv bestemte sin slutdato, var det et stop, der under alle omstændigheder lurede i horisonten.

Det siger han til Ritzau, efter at AaB via fondsbørsen meddelte, at Gaarde stopper efter næsten seks et halvt år som sportsdirektør.

- Igennem en længere periode har jeg forhandlet med mig selv, om det var på tide snart at forfølge en anden udfordring.

- Det er krævende at være sportsdirektør i en topklub, og da bestyrelsen så prikkede til mig og indledte en dialog om en revurdering af det sportslige setup, så var terningerne kastet, og vi blev enige om, at jeg skal stoppe, siger Allan Gaarde.

Han accepterer, at AaB's bestyrelse vil revurdere det sportslige setup og gå i en ny retning, sådan at han de facto blev fyret.

- Når man står på et dansegulv og lurer lidt på hinanden, så er det den mest modige, der byder op til dans. I det her tilfælde var det bestyrelsen, der bød op til dans.

- Jeg vidste godt, at det her ikke var et livstidsjob, da jeg sagde ja til det. Så jeg har det fint med, at det stopper nu. Jeg har haft en fantastisk tid i AaB, og jeg efterlader klubben et godt sted.

- Jeg kan ikke huske, at vi har haft et bedre setup eller et bedre hold i min tid som sportsdirektør. Så jeg er mega stolt og fortrøstningsfuld, siger Allan Gaarde.

Som følge af samtalerne med AaB's bestyrelse mener han også, at det er mest logisk at stoppe samarbejdet omgående i stedet for eksempelvis at vente til vinterpausen om to måneder.

- Når vi nu har indledt den her snak, så er det også bedst at sætte en streg i sandet. Hvis man laver en aftale om, at man skal stoppe, så tror jeg, at det er bedst for alle, at det sker med det samme.

- AaB kommer ikke til at spille bedre eller dårligere af, om jeg er der næste weekend, siger Allan Gaarde.

Han blev ansat som klubmanden Lynge Jakobsens afløser i sommeren 2013. Gaardes første sæson i AaB blev en bragende succes, og klubben endte med at vinde "the double".

Han ved endnu ikke, om han i fremtiden skal være leder i en fodboldklub, eller om han skal gøre karriere i en anden gren af det private erhvervsliv.

- Når man arbejder 100 procent i et job som sportsdirektør i en fondsbørsnoteret fodboldklub, så har man ikke meget tid til at tænke på, hvad man ellers skal lave. Så jeg skal lige bruge lidt tid på at puste ud og tænke over det, og jeg skal bruge tid sammen med min søn og min kone.

- Men jeg er også klar til at hoppe på et nyt drømmejob. Det skal være hjertet og passionen, der skal styre, hvilken retning jeg skal i. Jeg holder det åbent, om det skal være i fodboldverden eller et andet sted i erhvervslivet.

- Jeg kan hverken afvise eller sige, om det kunne være et job hos en konkurrent, siger Allan Gaarde.

Som aktiv fodboldspiller spillede han selv for AaB ad to omgange. Først var han i klubben fra 1997 til 2000 og igen fra 2002 til 2005.

