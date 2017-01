AALBORG: Der er snart gået to måneder, siden Allan Kuhn blev fyret som cheftræner for fodboldklubben Malmö FF.

Det skete, kort tid efter at han havde sikret klubben det svenske mesterskab.

Siden er fulgt kritik fra Malmö FF-spillere som Franz Brorsson og Pa Konate, og nu er Allan Kuhn ved at have fået nok.

- Jeg gider ikke mudderkastningen, siger Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

- Enhver spiller, der ville kritisere beslutninger, kunne bare komme til mig, da jeg var træner. Sådan er min stil. Jeg er uenig i den kritik, der bliver rejst nu, siger han.

Pa Konate har senest udtalt, at spillerne i Malmö FF ikke forstod Allan Kuhns måde at ville spille fodbold på.

- Vi er ansat til at vinde kampe. Det er det vigtigste, men det passer simpelt hen ikke, at Pa Konate ikke har vidst, hvordan han skulle optræde på banen.

- Der har været klare retningslinjer for alle pladser på banen, siger den danske træner.

Vil lukke ned nu

I de svenske medier har der været rygter om, at det var netop utilfredshed blandt spillerne, der var årsag til fyringen af Allan Kuhn.

Det afviser den tidligere FC Midtjylland-cheftræner.

- Jeg er blevet ringet op af Markus Rosenberg (Malmö FF’s anfører, red.), som sagde, at hverken han eller andre i truppen havde noget med min fyring at gøre. Det siger meget, synes jeg.

- Hvad Franz Brorsson og Pa Konate har sagt, er jeg direkte uenig i. Der er selvfølgelig altid nogle spillere i en trup, der vil være utilfredse, siger Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

Den 48-årige dansker håber at kunne lægge låg på sagen nu.

- Indtil nu har jeg holdt mig tavs. Men jeg oplever jo, hvordan denne type historier dukker op igen og igen.

- Jeg har ikke noget ondt at sige om min tid i Malmö FF. Hverken jeg eller klubben kan være tjent med det her. Og jeg håber på at kunne lukke ned for det nu, siger Allan Kuhn.

/ritzau/