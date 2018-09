Allan Kuhn: Vi skal være i rød zone

FODBOLD: Hobro IK er nok sidst i Superligaen, men de er ikke mere end en sejr i lørdagens udekamp mod SønderjyskE fra at kunne kalde sig et midterhold.

Tabellen har langt fra sat sig endnu, men cheftræner Allan Kuhn er klar over, der skal ske forbedringer på hans mandskab.

- Spillemæssigt så vi godt ud senest mod AGF, men man skal også huske, at fodboldkampe bliver afgjort i straffesparksfelterne, og der røg vi på nogle små men afgørende ting, hvor vi ikke var helt oppe på tæerne.

Allan Kuhn har op til kampen mod SønderjyskE haft fokus på, at spillerne skal være i stand til at holde fokus gennem 90 minutter.

. Man skal hele tiden være klar på, at der kan ske noget, så man skal være i den røde zone. Alarmberedskabet skal altså være tændt, med mindre bolden er udenfor spil. Specielt mod SønderjyskE som normalt er 100 procent, i alt, hvad de leverer. Det skal vi kunne matche, hvis vi skal have en god lørdag, siger Hobro-træneren.

Han er med på, at pilen peger på ham, hvis ikke resultaterne bliver bedre.

- Det er jo, når det ser sort ud, at man som træner og leder skal vise, hvad man kan. Når det er sagt, så vidste jeg godt, at det ville blive en sæson, hvor vi skulle kæmpe hårdt for ikke at ryge ud af Superligaen. Det tror jeg, vi skal helt frem til sæsonafslutningen, men jeg tror ikke, at vi på nogen måde bliver isoleret i bunden. Jeg ser en tre-fire andre hold, som vi sagtens kan matche.