Allergikere skal passe på med at spise insekter

DANMARK: Insekter er ikke bare en god proteinkilde, det er tilmed et ressourceeffektivt og bæredygtigt valg til middagsbordet. Men for nogle allergikere kan der være en risiko ved at sætte tænderne i fx melorme, voksmøllarver, fårekyllinger eller græshopper.

Det skriver Samvirke.

- Problematikken ved insekter er, at hvis man har en allergi i forvejen, kan der potentielt set komme en allergisk reaktion - altså en krydsreaktion - hvis man spiser insekter, siger Charlotte Bernhard Madsen, der er seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet, til Astma-Allergi Danmark.

Risikoen for allergiske reaktioner ved at spise insekter gælder, hvis man er allergisk over for skaldyr eller husstøvmider, fordi proteinstrukturen i husstøvmider og krebsdyr er meget lig den struktur, som findes i insekterne.

Forskning i risikoen for allergiske reaktioner ved at spise insekter er dog stadig sparsom, siger Charlotte Bernhard Madsen, som blandt andet rådgiver Fødevarestyrelsen omkring nye fødevarer på det danske marked med særligt fokus på fødevarers allergirisiko.