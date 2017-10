Allerslev: Jeg trækker mig helt fra politik i København

2

Den radikale integrations- og beskæftigelsesborgmester i København, Anna Mee Allerslev, trækker sig som borgmester. Det meddelte hun onsdag på et pressemøde på Københavns Rådhus. Allerslev har været i stormvejr, efter at det kom frem, at hun havde holdt sin bryllupsreception på Rådhuset uden at betale for leje af lokalerne. Selv om Allerslev siden har betalt de 65.000, lokalerne kostede, har flere partifæller de seneste dage trukket deres opbakning til partiets frontfigur i København. Til højre ses den Radikale Michael Gatten./ritzau/Philip Davali