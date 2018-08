Alt det her bør du fjerne fra kælder- og loftrummet

FRITID: Julepynt, vintertøj og alverdens dimsedutter.

Gennem et levet liv får mange samlet en masse minder og møbler og ting og sager sammen undervejs, og har man ikke plads til alt habenguttet inden for hjemmets fire vægge, er der mange, som stopper sagerne ind i et dertilhørende loft- eller kælderrum.

Men der er faktisk mange af tingene, som slet ikke tåler at blive opbevaret disse steder, pointerer bygningskonstruktør Tine Sode, fagredaktør ved Boligejernes Videncenter, Bolius.

Eksempelvis kan typiske sæsonbetonede sager som julepynt og vintertøj risikere at mugne, og også bøger og træmøbler tager med tiden skade af at stå opmagasineret i de to typer rum, advarer hun.

- Har man et loftrum, hvor der ligger isolering i det vandrette lag og altså ikke isolering i selve tagkonstruktionen, så er det faktisk et uderum. Alt, hvad du stiller derop, kommer til at blive påvirket af vind og vejr, siger Tine Sode og fortsætter:

- Der bliver rigtig, rigtig varmt på loftet om sommeren - især under sådan en varm en som den i år - så man skal ikke sætte noget derop, der ikke kan tåle at blive rigtig varmt. Spraydåser kan eksplodere, hvis det bliver over 50 grader, og det kan der faktisk blive på loftet om sommeren.

Mens loftrum kan nå saunalignende tilstande i de lune måneder og frostgrader i de kolde, er kælderrum derimod ikke lige så temperatureksponerede.

De ligger typisk delvist under jordniveau, men til gengæld kan det omsluttende miljø uden mulighed for udluftning holde på fugten, og det tager mange opmagasinerede ting også skade af.

Medmindre kælderrummene er helt nyopførte, som de er i nybyggeri, er de fleste kældre i gamle lejligheder meget fugtige uanset vejret og temperaturen udenfor, siger Tine Sode.

- Der kan gå mug og råd i bøger og andre ting i organiske materialer, der står dernede, og der kan komme skimmelsvamp på tingene, medmindre man har pakket dem virkelig, virkelig godt ind i forseglet plastik - de fleste plastkasser er ikke en gang tætte nok.

- Hvis man absolut skal opbevare bøger, julepynt og tøj i kælder- eller loftrum, skal man sørge for, at tingene er knastørre, inden man pakker dem ind og forsegler det i plastik. Ellers vil det dugge til, og der vil komme fugt, når det ligger i et varmt loftrum, eller hvis det ligger i et køligt kælderrum, advarer Tine Sode.

Ser eller lugter kælder- eller loftrummet grimt, skal man slet ikke sætte sine forseglede sager derind.

- I kælderrum skal man se efter, om der er plamager, om malingen eller pudsen buler ud, om der lugter, og - hvis der er trævægge - om der er tegn på råd eller svamp, siger Tine Sode.

Det er stort set de samme ting, man skal kigge efter, på loftrummet, fortsætter hun.

- Derudover kan man kigge på gulvet, om der er tegn på, at der er kommet vand ind, plamager og pletter. Det kan være tegn på, at taget er utæt, og at det kan regne ind i loftrummet.

- Selv om alt ser fint ud, og man har forseglet tingene i plastik, skal man bare vide, at hvis rummet bliver under fem grader varmt, kan noget plastik let knække, og når man under frysepunktet, kan det gå i stykker, tilføjer hun.

Disse ting bør heller ikke gemmes i kælder- eller loftrummet Træ- og polstrede møbler, madrasser, soveposer, tæpper og andet boligtilbehør i naturmaterialer.

Elektronik og elværktøj - det kan hverken tåle høj varme eller fugt.

Madvarer.

Billeder og bamser.

Brandbare materialer og kemikalier.

Lædersko og pels.

Ting af affektions- eller økonomisk værdi.

Smykker - det kan være, at forsikringsselskabet ikke dækker skade eller tyveri.

Vigtige dokumentar som værdipapirer, eksamensbeviser, journaler og andre personlige/personfølsomme oplysninger.

Til gengæld kan man godt opmagasinere køkkenredskaber, service, glas, kufferter og nogle typer havemøbler.

Kilder: Tine Sode, goodhousekeeping.com, idényt.

