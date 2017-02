HELE LANDET: Røgalarmer er grimme, de hyler, når maden brænder på, og for nogen strander de i skabet, når man i frustration har pillet batterierne ud.

Men trods gode og dårlige undskyldninger er der ingen vej udenom, at man bør have en fungerende røgalarm, siger Mads Dalgaard, der er seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen.

- Vi har ét ønske, og det er, at alle får en røgalarm i deres hjem og gerne også i deres sommerhus. For røgalarmer er med til at redde liv, fordi man bliver advaret, så man kan nå at slukke ilden og redde sig selv, siger Mads Dalgaard.

I 2016 døde 52 personer af brand, hvilket er det laveste antal i 40 år, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Men 30 døde stadig alene af brande som følge af rygning i hjemmet.

Se efter CE-mærket

Og man behøver ikke lade sig forvirre af de mange, forskellige modeller og betegnelser som "optiske" eller "ioniserende" røgalarmer.

- Mærket er mindre vigtigt. Det allervigtigste er, at man har tillid til, at røgalarmen fungerer. Og her er det CE-mærket, der indikerer, at røgalarmen lever op til EU-lovgivningen, siger Mads Dalgaard.

Han råder til, at man som minimum har en røgalarm på hver etage. Men det bedste vil være én i hvert soverum, i stuer og opholdsrum og i fordelingsgange og bryggers. Stenhårde betonlofter behøver heller ikke være en hindring.

- Der er rigtigt mange, som måske ikke rigtigt kan overskue at få sat en røgalarm op, fordi de har ikke de rigtige boremaskiner. Men der findes faktisk sådan noget dobbeltklæbende tape, man kan sætte sin røgalarm op med, siger Dalgaard.

Røgalarmerne skal monteres i loftet, fordi røgen søger opad, og gerne midt i lokalet, fordi der går længere tid, før røgen når ud til hjørnerne, fortæller han. Du må ikke sætte røgalarmen tæt på et vindue eller ventilation, fordi røgalarmen kan blive snydt af, at røgen pustes væk.

Husk testknappen

Og så bør man tjekke sin røgalarm jævnligt og gerne en gang om måneden ved at trykke på testknappen, siger Dalgaard. For godt nok skriger den, hvis den har lavt batteri.

- Men det kunne jo være, man har været væk nogle dage fra sit hus eller været på ferie, og så er batteriet måske helt tomt, siger han.

Din røgalarm lever ikke evigt. På alarmen står en udløbsdato, du kan rette dig efter, og ellers vil ti år være den maksimale levetid, siger Dalgaard.

Du kan også overveje en serieforbundet røgalarm, så eksempelvis alarmen i kælderen også giver besked til alarmerne i resten af huset, mener Tine R. Sode, der er fagekspert hos Bolius.

- Har man et hus i flere etager, er det en god idé, at man har serieforbundet i hvert fald én røgalarm per etage. Også nede i kælderen, fordi brande ofte opstår i forbindelse med elinstallationer, og hovedtavlen hænger ofte i folks kælder, siger hun.

Hun opfordrer til, at man planlægger en fast testdag, hvor man tester og rengør sine røgalarmer, som kan samle støv på røgsensorerne.

- Og så kan det lyde, som om der er meget vedligehold. Det er der jo ikke. Husk at teste dem, skifte batterier, støvsuge dem og tænde dem igen, siger Sode.

/ritzau/FOKUS