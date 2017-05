Alt gik Vendsyssels vej

HELSINGØR: Alt gik Vendsyssel FFs vej i søndagens spillerunde i NordicBet Ligaen i fodbold.

Holdet vandt selv topkampen i Helsingør med 1-0, og da Hobro og Skive begge tabte, er Vendsyssel FF nu blot to point fra Hobro på førstepladsen.

Det betyder, at opgøret i Hobro mellem de to nordjyske hold i sidste spillerunde meget vel kan blive en kamp om den direkte oprykning til Alka Superligaen.

Søndagens sejr i Helsingør blev hentet på en god defensiv.

Helsingør var klart bedst i en halvkedelig og taktisk præget første halvleg.

Vendsyssel FF satsede primært på at holde en solid defensiv organisation, og det lykkedes fint. Kun en enkelt gang var holdet i nød i det første 45 minutter. Det var, da Helsingørs Ricky Olsen blev spillet fri i dybden i det 11. minut. Han kom til fri afslutning fra en lidt spids vinkel, men Vendsyssel FF-målmand Jesper Christiansen klarede flot.

I den anden ende af banen skabte gæsterne ikke noget, der kunne minde om en chance i 1. halvleg. Største bifald før pausen på stadion kom på meldingen om, at Hobro var kommet bagud i Fredericia.

Helsingør kunne ikke bruge en uafgjort til noget, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om at en play-off om oprykning. Hjemmeholdet øgede derfor trykket mod Vendsyssels mål, da anden halvleg blev fløjtet i gang. Ude på banen så spillet også fint ud, man Helsingør-spillerne have svært ved at skabe åbne chancer mod et velorganiseret Vendsyssel-hold, der dog virkede passivt i presspillet og intet skabte fremad banen.

Cheftræner Erik Rasmussen hev derfor en bleg Ninos Guyrie af banen, hvilket hollænderen tydeligvis ikke var tilfreds med, og erstattede ham med Moses Oponso.

Det skulle dog hurtigt vise sig at være en god idé. I det 64. minut blev Opondo smukt spillet fri af Thomas Dalgaard, og den tidligere AaB’er skuffede ikke.

1-0 på Vendsyssels første chance i kampen.

Siden styrede gæsterne rutineret sejren i hus.

Men en sejr over HB Køge på søndag i Hjørring er Vendsyssel FF sikker på play-off, og samtidig vil det sikre en finale om den direkte oprykning i Hobro i sidste spillerunde.