”Alt på hjul" nærmer sig målstregen

HOBRO:Hobro får - med stor sandsynlighed - Danmarks allerførste aktivitetspark for “Alt på hjul”.

Det ligger mere eller mindre i kortene, efter at Lokale og Anlægsfonden netop har bevilget 8,5 mio. kr. til det ambitiøse projekt i Hobro, der efterhånden har været nogle år undervejs.

”Alt på hjul” er Danmarks første bud på en aktivitetspark, hvor folk på løbehjul, skateboards, landevejs-, bane og crosscykler, BMX’ere og mountainbikes kan mødes på tværs af discipliner og pudse teknikken af. Og rent fysisk kommer aktivitetsparken til at ligge i Hørby Skoleby - i tilknytning til Rosendal Idrætsforbund, hvor formand Hans Olsen selvsagt er begejstret for tilsagnet om støtte til ”Alt på Hjul”-projektet.

- Vi er utroligt glade for tilsagnet om støtte fra Lokale og Anlægsfonden.

- Udviklingen af projektet er sket i et stærkt lokalt samarbejde med foreninger, skole og Mariagerfjord Kommune - og med virkelig god sparring fra Lokale og Anlægsfonden - og vi er sikre på, at projektet bliver et kæmpe aktiv for vores område.

- Visionen om at skabe et unikt samlingssted for fællesskaber på tværs af aktiviteter, aldersgrupper og niveauer har vi ramt med vores projekt, og vi kan næsten ikke vente til, at projektet bliver til virkelighed, siger Hans Olsen i en pressemeddelelse.

Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, tilføjer:

- Cykling har gennem mange år udviklet sig til at være mere end bare transport og landevejscykling, men majoriteten af de etablerede cykelprojekter er ofte kun for MTB og BMX og henvender sig typisk til de mere etablerede brugere. Der er ikke tradition for at mødes i en facilitet og slet ikke på tværs af cykeldiscipliner.

- Det vil vi gerne udfordre med et sted, der skal være alle cykelentusiasternes mødested, hvor man kan lege, prøve af og blive klogere på hele paletten af aktiviteter på hjul.

Helt konkret bliver der tale om et møde- og aktivitetssted, opført i to planer med foreningslokale, virtuelle træningselementer, værksted og et frit tilgængeligt opholdsrum med udsigt til hele aktivitetsparken

En asfaltbelagt pumptrackbane og et skateområde skal efter planen gøre centeret attraktivt for alle aktiviteter på hjul. En velodrom til landevejs- og banecykler giver mulighed for at træne og lege cykelløb, og en nærliggende plantage gør, at nysgerrige udøvere kan fortsætte cykelturen ud i det fri efter træning på MTB-teknikbanen.

Parken vil desuden være oplyst, så man kan bruge den hele året rundt, og for den lokale skole, Rosendalskolen, bliver parken en del af en udvidet skolegård.

Projektmagerne mangler dog fortsat at finde den sidste del af finansieringen, før de definitivt er klar til at gå i jorden, men med de 8,5 mio. kroner i ryggen fra Lokale- og Anlægsfonden ligner det nu pludselig en overkommelig opgave.