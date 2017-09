Alternativet vil give cyklister højere skattefradrag

DANMARK: Hvis du cykler til arbejde, skal du slippe billigere i skat.

Sådan lyder et forslag fra Alternativet, der foreslår at ændre befordringsfradraget, så kortere ture også skal give fradrag. Hvis borgerne altså vel at mærke cykler.

Det skal være med til at reducere Danmarks CO2-udslip, forklarer klimaordfører Rasmus Nordqvist (AL).

- Vi skal tage alle tiltag i brug. Det her kan være med til at få folk over på cyklen på de korte og mellemlange ture, siger han.

I dag får man befordringsfradrag, hvis man har mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Altså 12 kilometer hver vej. Alternativet mener, at det kun skal være seks kilometer hver vej.

- Der er stadigvæk mange, der fravælger cyklen, selv om det giver god mening på de korte ture. Der vil vi gerne give det ekstra skub, siger Rasmus Nordqvist.

Spørgsmål: Hvordan vil I sikre, at folk ikke snyder og indberetter et befordringsfradrag, men så bare tager bilen eller bussen til arbejde?

- Der er forskellige tekniske muligheder for, hvordan man skal opgøre det og oplyse det til Skat. Der har vi tillid til, at når man gør det på den måde, så er det et incitament til at få folk over på cyklen, siger Nordqvist.

I dag er befordringsfradraget beregnet ud fra, hvor langt man bor fra sin arbejdsplads. Det er uafhængigt af, hvilket transportmiddel man benytter til og fra arbejde.

Rasmus Nordqvist understreger, at forslaget om øget befordringsfradrag for cykelture ikke står alene. Partiet foreslår også, at elbiler og folk, der kører flere sammen, skal kunne køre billigere over Storebælt.

- Det er et politisk valg. Vil vi gøre noget ved klimaforandringerne, eller vil vi vente og se, hvad der sker, siger han.

Alternativet vil senere fremlægge beregninger af, hvad forslaget koster og hvordan det skal finansieres.

/ritzau/