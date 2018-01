Altid sulten? Disse fødevarer mætter mest

Fakta: De gode og mættende mellemmåltider

Om du spiser tre store måltider eller flere små måltider i løbet af dagen, er ligegyldigt. Her er tre gode og mættende mellemmåltider, som du kan ty til.

- Et stykke knækbrød med ost eller magert pålæg. Her får du både fibrene fra knækbrødet og proteinerne fra ost eller pålæg.

- Et lille bæger yoghurt, da det også indeholder mange proteiner.

- Grøntsagsstænger med en skyrdip. Det kunne eksempelvis være gulerødder, som er meget fiberholdige. Agurkestænger er også en mulighed.

Kilde: Anne Louise Knudsen.