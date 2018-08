Alvorlig ulykke: 61-årig fik teltpløk i halsen under kraftigt blæsevejr

THY: En 61-årig mand er i kritisk tilstand, efter at have fået en teltpløk i halsen under det kraftige blæsevejr fredag morgen.

Manden deltog i motorcykeltræffet Thy Træf og omkring klokken 08.30 blev Thy ramt af meget kraftige vindstød, der var ved at blæse telte ved træffet væk.

- I forbindelse med stormen forsøgte folk at redde deres telte og andre ting, der var ved at blæse væk. Den 61-årige var ved at redde sit telt, da han pludselig faldt om. Og da vi kom hen til ham, havde han en teltpløk siddende i halsen, forklarer vagtchef Henrik Nielsen, Midt- og Vestjyllands Politi.

Den 61-årige, der er fra Grindsted i Sønderjylland, er fløjet til Aalborg Universitetshospital til behandling. Ifølge vagtchefen er han meget alvorligt skadet.

Politiet har undersøgt de nærmere omstændigheder omkring ulykken, og politiet mener, at de kraftige vindstød har været med til at sende teltpløkken af sted gennem luften som et projektil.