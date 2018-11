Mange knallertulykker i Nordjylland

KØBENHAVN: Antallet af personer, der kører på knallert, er faldet de seneste ti år. Alligevel sker der mange ulykker, som ender med at have alvorlige konsekvenser for de involverede.

Det sætter en ny undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker fokus på.

En af årsagerne er, at mange vælger at køre uden fastspændt hjelm. Og det er et stort problem, mener kommissionens formand, Mette Fynbo.

- Der er selvfølgelig noget i forhold til at være ung, som gør, at nogle vælger ikke at bruge hjelm. Men at de så ikke spænder hjelmen, når de alligevel har den på, betyder, at den ikke hjælper, fordi den ryger af i en ulykke, siger hun.

Flest knallertulykker i Nordjylland * Fra 2008 til 2017 er der sket et fald i andelen af køreture med en lille knallert. * En knallert udgjorde 0,5 procent af alle ture med transportmidler i Danmark i 2008. I 2017 var tallet faldet til mellem 0,2 og 0,3 procent. * Risikoen for at komme til skade eller blive dræbt ved kørsel på en lille knallert er markant højere end ved alle andre transportmidler. * I 2017 udgjorde ulykker med en lille knallert 11 procent af alle ulykker med alvorlig personskade i trafikken. * Fra 2013 til 2017 var der i Nordjylland 262 ulykker med dræbte eller tilskadekomne, som involverede en lille knallert. Det er det område i Danmark, hvor der var flest knallertulykker i denne periode. * Til sammenligning var der 16 ulykker med dræbte og tilskadekomne på Bornholm i samme periode. Det var det laveste antal på landsplan. Kilder: Transportvaneundersøgelsen og Vejdirektoratets ulykkesstatistik. /ritzau/ Vis mere mindre expand_more expand_less

I undersøgelsen har Havarikommissionen kigget nærmere på 24 alvorlige ulykker med en lille knallert - også kaldet en knallert 30.

Her fremgår det, at to ud af tre knallertkørere ikke havde hjelm på - eller havde undladt at spænde den, hvilket førte til, at hjelmen røg af ved ulykken.

I alle 24 tilfælde blev knallertkørerne enten dræbt eller fik alvorlige skader - heraf en del alvorlige hovedskader.

- En del af dem siger, at det er, fordi de ikke tænker over det, og nogle tror simpelthen, at den sidder fast på hovedet, og at den ikke kan ryge af, når man vælter, siger Mette Fynbo.

Undersøgelsen viser desuden, at ulykkerne generelt skete af forskellige årsager, alt efter alder.

Blandt unge under 20 år var det primært for høj fart på grund af tunede knallerter, som var skyld i ulykken, mens det for voksne var et for højt alkoholindtag.

Hos Rådet for Sikker Trafik er chefkonsulent Jesper Sølund glad for, at der bliver mere fokus på sikkerheden på knallerter med Havarikommissionens rapport.

- Vi går ud med jævne mellemrum og registrerer brugen af cykelhjelm og hjelm på knallert og motorcykler. Men om den er spændt fast, kan vi ikke rigtig registrere, når vi laver observationer.

- Så dette er en kærkommen lejlighed til at sætte fokus på, at hjelmen altså kun gør nytte, når den er spændt fast, siger han.

Jesper Sølund håber desuden, at rådet fremover i langt højere grad kan få forældrene til at kontrollere deres børns knallerter.

/ritzau/