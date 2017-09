Alvorligt syge på kontanthjælp bruger over 3.500 kr. om året på medicin

DANMARK: Kontanthjælpsmodtagere, som har brug for lægeordineret medicin hver måned, har en gennemsnitlig udgift på 3.516 kr. om året.

Det viser en analyse, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har lavet til Folketinget. Det skriver Avisen.dk.

Ifølge analysen købte 80 procent af de længerevarende kontanthjælpsmodtagere medicin i løbet af 2016. Den gennemsnitlige månedlige udgift for den enkelte kontanthjælpsmodtager var 88 kroner - lidt over 1.000 kr. om året.

Men for de fem procent af kontanthjælpsmodtagerne, der købte lægeordineret medicin hver måned, var den gennemsnitlige egenbetaling 293 kroner om måneden svarende til 3.516 kr. om året.

I et brev til Folketingets Beskæftigelsesudvalg fremhæver Troels Lund Poulsen, at ’et typisk ægtepar med to børn,’ hvor begge er på kontanthjælp, modtager godt 400.000 kroner i samlede offentlige ydelser og tilskud.

- Det svarer til en indkomst efter skat på 23.600 kroner. Det kan man godt leve for, og der er også råd til eventuelle udgifter til medicin, skriver Troels Lund Poulsen.

Ministeren oplyser til Avisen.dk, at han ikke har yderligere kommentarer til analysen end det, han giver udtryk for i brevet.

Kontanthjælpens grundydelse er på 11.143 kr. om måneden. Derudover kommer der blandt andet tillæg for børn. Kontanthjælpen for en forsøger over 30 år er på 14.808 kr.

Flere politikere i oppositionen var i foråret stærkt bekymrede for, at det nye kontanthjælpsloft med lavere ydelser ville betyde, at økonomisk pressede borgere ikke ville have råd til at betale deres lægerordinerede medicin.

Bekymringen skyldtes blandt andet, at 60 procent af sagsbehandlerne på landets jobcentre i en undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening svarede, at de havde oplevet, at en borger ikke havde råd til at betale sin medicin efter indførelsen af det nye kontanthjælpsloft.

Men ifølge Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Finn Sørensen, der var blandt de bekymrede, giver den nye analyse slet ikke de nødvendige svar. Analysen fortæller om gennemsnitsudgifter, men ikke om, hvor mange kontanthjælpsmodtagere, der undlader at købe medicin, påpeger Finn Sørensen.

- Egentlig bliver vi ikke så meget klogere. Analysen fortæller ikke, hvilke konsekvenser kontanthjælpsloftet har fået for de meget syge kontanthjælpsmodtagere, der brugte mange penge på medicin, siger Finn Sørensen til Avisen.dk.

Finn Sørensen opfordrer beskæftigelsesministeren til at iværksætte en tilsvarende undersøgelse, hvor kontanthjælpsmodtagerne bliver spurgt direkte til deres medicinkøb. Er ministeren ikke umiddelbart med på ideen, vil Enhedslisten forsøge at samle et politisk flertal, der pålægger ministeren at iværksætte en ny analyse.

- Vi skal have belyst i hvor høj grad, kontanthjælpsmodtagerne undlader at købe medicin. Og hvordan det var før kontanthjælpsloftet og 225 timers-reglen blev indført, siger Finn Sørensen.