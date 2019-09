Amalienborg skal sikres mod terror

KØBENHAVN:Amalienborg Slotsplads skal lukkes af for biler, så det kun er muligt for gående og cyklister at komme ind på pladsen.

Slots- og Kulturstyrelsen oplyser, at et vigtigt formål med sikringen er at øge beskyttelsen, når større folkemængder er samlet på pladsen.

- Pladsen bliver mere sikker at færdes på.

- Det gælder ved store begivenheder i kongehuset, for eksempel dronningens fødselsdag, men også til hverdag, siger slotsgartner i styrelsen, adjungeret professor Palle Kristoffersen.

- På gode sommerdage, og når der er mange krydstogtskibe i havnen, er der utrolig mange mennesker på slotspladsen. Især omkring Livgardens vagtskifte klokken 12, siger han.

Sikringen består af bronzebetrukne såkaldte pullerter af en højde på en meter og tyve centimeter. De placeres ved de fire indgange til pladsen.

13 hvert sted, hvoraf nogle kan sænkes, så chauffører med varer til den kongelige familie eller andre med nødvendige ærinder kan komme ind og ud.

Sikringen kommer, efter at lastbiler og andre køretøjer flere gange er blevet brugt ved angreb i udlandet.

I 2016 døde 86 mennesker, efter en lastbil på Bastilledagen kørte ind på Promenade des Anglais i Nice.

I London, Berlin, Stockholm og Barcelona har gerningsmænd også benyttet køretøjer.

Herhjemme har det flere steder på anbefaling af Politiets Efterretningstjeneste (PET) ført til midlertidige sikringer med blandt andet betonblokke.

Sådanne har hidtil begrænset en del af tilkørslen til Amalienborg Slotsplads.

Men nu gøres sikringen permanent og fuldstændig.

Det vil, ud over at sikre pladsen, få den til at fremstå mere harmonisk, siger Palle Kristoffersen, der er ansvarlig for arbejdet.

- De midlertidige betonblokke kommer væk. 60 vejskilte omkring indkørselsvejene pilles ned. Og brobelægningen bliver fuldendt helt ud til pullertanlægget, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at alle, der kommer på pladsen, vil opleve, at den bliver æstetisk flottere.

Tidligere i år blev der etableret en permanent terrorsikring ved Christiansborg. Den består blandt andet af 85 granitkugler skabt af GHB Landskabsarkitekter.

Det er samme tegnestue, der har samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen om arbejdet på Amalienborg.

Det ventes at være færdigt i begyndelsen af 2020. Og dermed inden dronningen fylder 80 år den 16. april.

/ritzau/