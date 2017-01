FREDERIKSHAVN: Amanda Seafoods er blevet del af en norsk koncern med speciale i fisk og skaldyr. Insula A/S har købt 68 procent af aktierne i det nordjyske firma, der har hovedkvarter i Frederikshavn.

Insula A/S blev etableret i 2015 med det formål at samle og bygge tværfaglig kompetence og produktionskapacitet i tilknytning til forædling og salg af fisk og skaldyr.

Før købet af hovedparten af aktierne i Amanda havde Insula A/S 14 selskaber i Norge og Sverige i sin portefølje - deriblandt Marenor AB i Sverige og Lofotprodukt A/S i Norge.

Amanda Seafoods i Frederikshavn producerer og sælger konserves og er særligt kendt for sin torskerogn. Der er 41 ansatte i dag. En antal der formentlig vil vokse i løbet af det næste år.

Poul Plougmann og hans kone Anja har været selskabets hovedaktionærer. Han siger i forbindelse med salget:

- Selvom Amanda har været en solid aktør på det danske marked, mener vi, at det fortsat er muligt at udnytte potentialet i fabrikken og dens mange dygtige ansatte endnu bedre. Vi er glade for at have fået Insula ind som vores nye hovedaktionær.

Plougmann vil fortsat eje 9 procent af aktierne i selskabet, mens adm. direktør Jesper Kold Sørensen fortsætter som medejer med 15 procent af aktierne. COO Morten Nielsen og eksportdirektør Morten Sander indtræder som medejere med 4 procent aktier hver.