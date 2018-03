Ambassadør i Rusland: Sanktioner affejes som ruslandforbi

Vestens sanktioner mod Rusland er blevet modtaget med affærdigelse i Rusland.

Det fortæller Thomas Winkler, der er Danmarks ambassadør i Rusland.

- De er blevet modtaget på ganske forventelig måde med en afvisning af, at Rusland har noget at gøre med angrebet i Storbritannien, og at de her udvisninger derfor er en uvenlig handling rettet mod Rusland, der må have et andet formål, siger han.

Han peger på, at der fra russisk side spekuleres i flere forskellige formål med sanktionerne.

- I går og i dag (mandag og tirsdag, red.) er det puttet i en generel ramme om den vestlige ruslandfobi og frygt for Rusland, siger han.

25 lande annoncerede mandag sanktioner mod Rusland efter et angreb på en tidligere russisk dobbeltagent i Salisbury, Storbritannien.

Sergej Skripal og hans datter er blevet angrebet med nervegiften novichok, der oprindeligt er udviklet af Sovjetunionen, og Vesten mener, at Rusland står bag.

Flere end 130 russiske diplomater er blevet udvist, ligesom Storbritannien og Island har varslet et politisk boykot af sommerens fodbold-VM i Rusland.

/ritzau/