USA og Tyskland nærmer sig hinanden i strid om biltold

Præsident Donald Trump er ifølge USA's ambassadør i Tyskland parat til at trække sin trussel om at indføre 20 procent importtold på biler fra Europa tilbage, hvis europæerne til gengæld sænker told på amerikanske biler.

Og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er åben for dette, siger hun på et pressemøde. Men det kræver en fælles EU-beslutning.

Den amerikanske ambassadør i Tyskland, Richard Grenell, har på et møde med bilbosser fra Volkswagen, Daimler og BMW sagt, at Trump kan droppe truslen. Det fortæller en kilde i den tyske bilindustri til nyhedsbureauet Reuters. Den tyske avis Handelsblatt har skrevet det samme.

Torsdag siger Merkel på et pressemøde, at hun på Tysklands vegne vil støtte, at man sænker importtolden på biler. Men det skal være i overensstemmelse med WTO's regler.

- Når vi ønsker at forhandle told - eksempelvis på biler - så er det nødvendigt med en fælles europæisk holdning, og det arbejder vi fortsat på, siger Merkel.

Hun understreger, at en sænkning af tolden ikke kun kan gælde amerikanske biler.

Trumps trussel om told er noget, der virkelig har bekymret de europæiske lande og i særdeleshed Tyskland.

Forholdet mellem EU og USA er temmelig spændt på grund af spørgsmålet om told, der begyndte, da Trump besluttede at indføre told på stål og aluminium.

Det fik EU til at svare igen med told på en række amerikanske produkter som motorcykler fra Harley Davidson, Levi's og bourbon.

EU advarede mandag Trump om, at amerikansk eksport til en værdi af 294 milliarder dollar (1879 milliarder kroner) kan blive ramt af et modsvar, hvis Trump gjorde alvor af truslerne om at øge tolden på europæiske biler.

I et brev til det amerikanske handelsministerium tegner EU-Kommissionen et dystert billede af konsekvenserne for USA's økonomi, hvis Trump indfører biltolden.

Ifølge kommissionen kan det føre til et modsvar, som vil ramme amerikansk eksport på flere områder og til en værdi af op mod 294 milliarder dollar.

Det svarer til ikke mindre end 19 procent af USA's samlede eksport i 2017.

Kommissionen understreger også, at europæiske bilfabrikanter yder et vigtigt bidrag til USA's økonomi.

Ifølge EU skaber det - direkte og indirekte - 120.000 arbejdspladser over hele USA, herunder i sydstater som Mississippi, Alabama og South Carolina, hvor opbakningen til Trump er stor.

