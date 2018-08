Ambulance tilkaldt: Ild i Autocamper

KARBY: Ejeren skulle egentlig have sin autocamper til mekaniker, da han forsøgte at starte den lidt før middagstid fredag. Det er dog ikke nødvendigt mere. Den udbrød i brand, da han havde ladet den stå i frigear, og så kunne han inde fra sit hus se, hvordan røgen stod op fra den.

Autocamperen stod 5-6 meter fra huset på Næssundvej, og derfor rykkede beredskabet ud med både brandbil og tankvogn fra stationen i Nykøbing.

- Da vi kom derud, var vi dog ikke nervøse for, om der skulle gå ild i huset også. Der var ingen problemer med at slukke den, siger indsatsleder Rasmus Evaldsen

Ejeren følte sig svimmel og dårligt tilpas, og derfor tilkaldte de en ambulance, da de havde mistanke om, at han havde fået en røgforgiftning. Han siger til avisen, at han stadig har det skidt. Han takkede dog nej til muligheden for at tage med ambulancen på hospitalet.