Amerikaner får revanche og slår Rosenmeier i PL-finale

TOKYO:Han slog Ian Seidenfeld tidligere i turneringen, men lørdag måtte Peter Rosenmeier give fortabt over for amerikaneren.

I finalen ved de paralympiske lege slukkede Seidenfeld danskerens håb om en tredje guldmedalje med en overbevisende sejr i tre sæt på 11-9, 11-8, 11-8. Guldkampen varede kun 23 minutter.

- Jeg sidder med en fornemmelse af, at det sluttede, før det gik i gang, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, og det bør jeg ikke tillade, med den rutine jeg har, siger Rosenmeier efter nederlaget.

- Jeg vidste, at det første sæt ville blive vigtigt, for hvis jeg vandt det, så ville han begynde at tænke lidt mere over det. Hvis han vandt, ville han kunne spille mere frit.

- Han har både heldet og dygtigheden i første sæt til at "skrabe" det hjem, og det er rigtig ærgerligt, og så løber kampen fra mig. Jeg finder ikke løsningerne på, hvordan jeg skal knække ham.

Dermed endte det altså med en sølvmedalje til Peter Rosenmeier, der i forvejen havde fire PL-medaljer på cv'et. To guldmedaljer fra 2008 og 2016 og to bronzemedaljer fra 2004 og 2012.

Det er den anden danske medalje ved de paralympiske lege i Tokyo. Fredag vandt Tobias Thorning Jørgensen guld i dressur.

Peter Rosenmeier kom skidt fra start i finalen. Danskeren virkede nervøs, og det udnyttede Seidenfeld. Amerikaneren smed ganske vist 9-6-føring, men efter at Rosenmeier havde fået udlignet, lukkede Seidenfeld sættet med to point i træk.

Det blev ikke bedre i andet sæt. Seidenfeld kontrollerede kampen, og Rosenmeiers slag manglede gang på gang den sidste skarphed. Først mod slutningen af sættet fik danskeren pyntet på resultatet.

Med ryggen mod muren kom Rosenmeier bedre ud til tredje sæt. Danskeren kom foran 4-2, men så tog Seidenfeld fat.

Da amerikaneren udlignede til 6-6 resulterede det i et udbrud fra den tydeligt frustrerede dansker. Spillet fungerede bare ikke, og så gik det pludseligt stærkt.

6-6 blev til 9-6 i amerikansk favør. Rosenmeier tog en timeout, men lige lidt hjalp det. Danskeren afværgede godt nok to matchbolde, men til sidst tog Seidenfeld altså en fortjent sejr.

- Jeg står jo med en fornemmelse af, at jeg ikke præsterede det, jeg skulle, men samtidig spiller han desværre også rigtig godt.

- Jeg kom aldrig ovenpå. Jeg kunne godt tænke mig at have set, hvad der var sket, hvis jeg var kommet ovenpå, men det lykkedes ikke, og jeg får det desværre ikke til at spille, siger Rosenmeier.

Han deltog ved PL i klasse 6, der er for stående spillere, der er mest påvirket af deres fysiske handicap.

