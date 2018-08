Amerikaner styrter fly ned i eget hjem efter skænderi

En 47-årig mand fra den amerikanske delstat Utah mistede tidligt mandag lokal tid livet, da han kort tid efter et voldsomt skænderi med sin kone valgte at flyve et lille fly ind i deres fælles hjem.

Manden, Duane Youd, døde i flystyrtet, mens hans kone og et barn, der befandt sig inde i huset, begge overlevede. Det til trods for at store dele husets to etager stod i flammer efter flystyrtet.

Det er endnu uvist, om barnet er relateret til manden.

Ifølge det lokale politi tilhørte det lille fly mandens arbejdsgiver. Politiet mener også, at det var med vilje, at han styrtede ned i sit eget hus.

Duane Youd var søndag klokken 19.30 lokal tid blevet anholdt af politiet.

Det skete, efter at vidner havde set ham overfalde sin kone i forbindelse med et skænderi. Han og konen havde begge drukket alkohol og var taget ud til en nærtliggende kløft for at diskutere deres problemer.

Senere søndag aften betalte manden kaution og blev løsladt.

Han ankom til sit hjem omkring midnat, hvor han tog afsked med politiet.

Ikke lang tid efter lettede han med et fly fra Spanish Fork-Springville-lufthavnen cirka 25 kilometer fra sit hjem.

Selve styrtet skete omkring klokken 2.30 natten til mandag.

Billeder fra episoden viser et lille hvidt, smadret fly i forhaven til huset. Ved siden af ligger en bil, der er blevet vendt på hovedet.

Det er den anden bizarre flyhændelse i USA inden for få dage.

Så sent som lørdag stjal en ansat i et flyselskab et fly fra Alaska Airlines i byen Seattle på USA's vestkyst.

Videoer fra episoden viste, hvordan to jagerfly fulgte det kaprede passagerfly, der lavede stuntlignende manøvrer og på et tidspunkt fløj på hovedet. Flyet styrtede ned på Ketron Island syd for Seattle.

Piloten om bord var en 29-årig mand, der formodes at have været selvmordstruet. Han omkom i styrtet.

