Amerikansk drama vinder en Bafta for årets bedste film

Det blev igen en amerikansk film, der løb med hæderen som årets bedste, da det britiske filmakademi, Bafta, søndag aften uddelte sine årlige filmpriser.

Filmen med det lange navn "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" handler om en mor, der er frustreret over, at mordet på hendes datter ikke er blevet opklaret syv måneder efter, at det er sket.

Hun - i skikkelse af skuespilleren Frances McDormand - lejer tre reklameskilte og bruger dem til at få den lokale sheriff i tale og få skred i opklaringen af mordet.

Filmen, der også er nomineret til en Oscar, løb i alt med fem priser søndag aften.

Tre danskere var også nomineret til nogle af aftenens øvrige priser, og en af dem vandt sågar.

Det er Jonas Mortensen, der både har filmet og været med til at producere kortfilmen "Cowboy Dave".

Den handler om en dreng, hvis liv tager en drejning, da han møder en musiker. Filmen vandt en pris i kategorien bedste britiske kortfilm.

Her var en anden dansker, Signe Byrge Sørensen, også nomineret for at have produceret "A Drowning Man".

Derudover måtte Dan Laustsen se sig forbigået til en pris i kategorien bedste fotografering.

Den danske filmfotograf, der er nomineret til en Oscar for sit arbejde med filmen "The Shape of Water", blev ved Bafta-uddelingen slået af Roger Deakins, der har filmet "Blade Runner 2049".

Til gengæld kunne folkene bag "The Shape of Water" glæde sig over, at Guillermo Del Toro fik prisen som bedste instruktør. Filmen blev også hædret for bedste musik og bedste scenografi.

Nøjagtigt som ved andre af vinterens prisuddelinger inden for film og teater blev kampen for ligestilling og imod undertrykkelse og chikane af kvinder i branchen markeret af de deltagende kvinder.

Langt de fleste mødte op i sort for at støtte op om MeToo-bevægelsen, herunder Angelina Jolie, Salma Hayek og aftenens vært, Joanna Lumley.

