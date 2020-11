Amerikansk ejer lukker Endomondo-appen fra årsskiftet

KØBENHAVN:Motionsappen Endomondo, der oprindeligt er udviklet i Danmark, lukker ned fra årsskiftet.

Det oplyser Endomondo i en meddelelse på sin hjemmeside. Det skriver erhvervsmediet Finans.

Lukningen sker, efter at selskabet bag Endomondo blev solgt til amerikanske Under Armour i 2015.

Nu ønsker Under Armour så ikke længere at drive appen, og derfor fjernes den fra nytår.

- Under Armour vil fjerne Endomondo fra alle appbutikker og vil ikke længere levere fejlrettelser eller kundesupport til nogen version af appen, der ligger tilbage på din enhed.

- Hvis du har sporet din træning i Endomondo, giver UA MapMyRun en lignende sporingsoplevelse, står der i meddelelsen.

UA MapMyRun er en motionsapp, som Under Armour ejer og står bag.

Ifølge meddelelsen vil brugere af Endomondo let kunne overføre deres data fra Endomondo til UA MapMyRun.

Frem til og med 31. marts næste år vil brugere af Endomondo fortsat kunne få adgang til deres data og have mulighed for at overføre dem til UA MapMyRun eller en anden platform.

Først derefter vil de personlige data, brugere har registreret i Endomondo, blive slettet.

/ritzau/