Amerikansk guldhæder til nordjysk spiritus

NORDJYLLAND: Hvad der for et år siden startede med en have fyldt med bær i Aabybro i Nordjylland, er nu blevet hædret med dobbelt guldmedalje i New York, USA. Flere danske cocktailbarer bruger allerede de nordjyske frugtlikører.

- Vi købte et nedlagt landbrug i Store Vildmose og der var alt for mange bær til vi selv kunne spise dem.

Sådan siger Titte Skotlander Hansen, der står bag det danske likørbrand Queens Of Denmark, der netop er hædret med fire guldmedaljer i konkurrencen FiftyBestLiqueurs, der kårer verdens 50 bedste likører.

Blandt andet er deres økologiske jordbærlikør kåret med dobbelt guldmedalje.

Gode råvarer betaler sig

- Jeg er super stolt over at have vundet dobbelt guldmedalje. Og dybest set er det en meget enkelt opskrift der bare består af økologiske jordbær, rørsukker og alkohol. Alle vil kunne lave den derhjemme, siger Titte.

Også selskabets solbærlikør blev kåret med dobbelt guldmedalje. Derudover blev hyldeblomstlikør og æble&kvædelikør hædret med guldmedaljer. Altså fire ud af de 50 afgivne medaljer gik til danske Queens of Denmark.

Succes hos cocktailbarerne

På cocktailbaren Pustervig i Aarhus bruger man allerede Queens Of Denmarks Økologiske Jordbærlikør.

- Jordbærlikørens sødme, friskhed og frugtighed er interessant for cocktailbartendere, da den nemt kan indgå i et utal af cocktails og så fungerer den ligeledes fantastisk rent i glasset, sammen med mousserende vin eller med tonic, siger Jeppe Wadsholt fra Pustervig, hvis menukort primært består af danske produkter.