Amerikansk hitband kommer til Aalborg

MØLLEPARKEN: 1. juni 2019 bliver det muligt at høre hits som "Moves Like Jagger", "Sugar" eller "This Love", når det grammyvindende band Maroon 5 starter sin tur rundt i Europa i Nordens Paris.

Bandet kommer til at besøge lande som Tyskland, Polen, Frankrig, Tjekkiet og Holland med deres Red Pill blues-tour.

I forbindelse med deres optræden i Aalborg, bliver det heller ikke en lille koncert, for udendørskoncerten kommer til at foregå på Den Store Scene Mølleparken.

Her er der ståpladser til over 10.000 mennesker til koncerten, som Aalborg Kongres & Kultur Center står bag.

Det er mere end 15 år siden bandet spillede for første gang. Det er blevet til flere hits gennem årene, tre grammy-statuetter og en titlen "Den mest succesfulde gruppe i historien på Billboard Hot 100".

Populær frontmand

Du kender dem måske fra store hits som "This Love", "She Will Be Loved", "Makes Me Wonder", "Sugar" eller fra deres vokal 39-årige Adam Levine, der har gjort sig bemærket uden for bandet.

Det gjorde han blandt andet i 2017 med en kåring som "Sexiest Man Alive" fra PEOPLE’s Magazine og som dommer i den amerikanske udgave af talentshowet The Voice.

Sangeren gjorde også sig bemærket som skuespiller i anden sæson af gyserserien American Horror Story.