USA: En kvinde, som blev stjålet som spæd fra et hospital i Florida kort efter sin fødsel for 18 år siden, er blevet fundet i god behold.

Den kvinde, som teenageren anså for at være sin mor, står nu anklaget for kidnapning, oplyser de amerikanske myndigheder.

Kamiyah Mobleys bortførelse vakte opsigt i hele USA i 1998. Hun blev fredag fundet i den lille by Walterboro i delstaten South Carolina. Her har hun boet hele sit liv sammen med den nu anholdte kvinde.

- Vi har fået bekræftet, at den unge kvinde rent faktisk er Kamiyah Mobley, siger sheriffen i Jacksonville, Mike Williams, til journalister.

- Hun virker som en normal 18-årig kvinde. Men hun har meget at bearbejde, siger han og tilføjer:

- Pigens biologiske forældre fik fredag besked om, at dna-prøver bekræfter, at deres datter er sporet. Det er overvældende for dem.

Den nyfødte pige forsvandt 10. juli 1998, da en kvinde, der udgav sig for at være sundhedsplejerske, bortførte barnet fra moren på et hospital i Jacksonville.

Pigen var kun otte timer gammel, og moren havde bedt om at få tilset spædbarnet, fordi barnet havde feber.

Sheriffen siger, at myndighederne har efterforsket over 2500 spor og tip, før efterforskere fandt frem til den 18-årige, som havde fået et nyt navn.

- Selv om en bortførelsessag er henlagt, så fortsætter vi altid med at søge efter nye oplysninger, et tip eller nye teknologiske hjælpemidler, siger Williams, der afviser at offentliggøre pigens nuværende navn.

Kamiyah Mobley blev fundet efter et tip til myndighederne.

Det lokale politi i Walterboro, South Carolina, har anholdt den 51-årige Gloria Williams for kidnapning.

/ritzau/AFP