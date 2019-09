Myndighed slår alarm over e-cigaretter efter dødsfald i USA

NEW YORK: En amerikansk sundhedsmyndighed opfordrer borgere til at stoppe med at benytte e-cigaretter efter fem dødsfald blandt brugere.

Sådan lyder det i en officiel udtalelse fredag fra USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC).

Myndigheden overvåger samtidig 450 tilfælde af brugere af e-cigaretter, der har været indlagt med alvorlige vejrtrækningsproblemer.

De 450 tilfælde er forekommet i 33 forskellige delstater, og de seneste tre dødsfald er forekommet i Californien, Indiana og Minnesota.

Ifølge en talsmand fra CDC er de mange tilfælde af vejrtrækningsproblemer og dødsfald ikke koblet til ét bestemt produkt.

Mange af de syge eller nu afdøde har dog fortalt til myndighederne, at de er brugere af stoffet THC, det psykoaktive stof i cannabis. Blandt de påvirkede er mange teenagere.

Ifølge læger er der tale om symptomer, der mest minder om skader efter inhalering.

Alle tilfældene er forekommet i år, og antallet er kun steget, efter flere stater er begyndt at undersøge lungepatienter.

- Vi undrer os alle over, om dette er et nyt fænomen, eller om vi bare først har opdaget det nu, siger Dana Meaney-Delman, der er læge ved CDC.

I delstaten Illinois udtaler en embedsmand i den lokale sundhedsstyrelse, doktor Jennifer Layden, at man er usikker på, hvornår disse tilfælde begyndte at opstå.

Men også her har man noteret en pludselig stigning begyndende i foråret.

De første dødsfald forekom i Illinois og delstaten Oregon.

De amerikanske myndigheder vil nu undersøge tilfældene og primært fokusere på e-cigaretprodukter, væsker og genopfyldningskapsler, der ikke sælges i butikker, men kun på nettet.

I delstaten New York er man ved at undersøge produkter, der indeholder ingrediensen vitamin E acetat, der betragtes som farlig, hvis den opvarmes og inhaleres.

Stoffet er blevet fundet i 13 kapsler indsamlet hos patienter indlagt med vejrtrækningsproblemer.

CDC understreger dog, at man ikke begrænser undersøgelsen til ét produkt eller få ingredienser.

Opfordringen lyder på, at man stopper med at benytte produkter, indtil undersøgelsen er færdiggjort.

