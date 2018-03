Amerikansk nyhedsbureau: 3130 dømt til døden i Irak

Flere end 3000 personer, der er anklaget for medvirken til terrorvirksomhed, er angiveligt blevet dømt til døden i Irak.

Det fremgår af dokumenter, som en anonym embedsmand i Irak har videregivet til AP, skriver det amerikanske nyhedsbureau.

I januar sad 27.849 personer fængslet i Irak. Heraf var flere end 19.000 personer anklaget for relationer til den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat eller til anden terrorvirksomhed, fremgår det af dokumenterne.

Siden 2013 er 8861 personer blevet dømt for terrorrelationer, herunder er i alt 3130 personer dømt til døden.

De sidste fire år er 250 af de dødsdømte fanger blevet henrettet. I alt fandt 100 henrettelser sted sidste år, fremgår det af AP's dokumenter.

Oplysningerne får alarmklokkerne til at ringe hos Amnesty International.

- Vi er dybt bekymrede over denne rapport og over de irakiske myndigheders massebrug af dødsstraf, udtaler Lynn Maalouf, vicedirektør ved organisationens kontor i Beirut.

Det høje antal indsatte har medført, at mange af de irakiske fængsler er blevet overfyldte. Der er ikke længere plads til de fængslede, og celler oprindeligt indrettet til to personer bruges nu til at huse seks indsatte.

Røde Kors besøger jævnligt fængsler i Mellemøsten, og den internationale humanitære organisations direktør, Peter Maurer, advarer mod netop overbelægning i fængslerne.

- Torturen, de dårlige behandlingsmuligheder og de vedvarende dårlige forhold medvirker alle til, at mange indsatte bliver radikaliseret, udtaler Peter Maurer.

Sidste år advarede menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch mod, at de irakiske myndigheder dømmer personer, der er anklaget for minimale relationer til Islamisk Stat, på samme vis som personer med de hårdeste terroranklager mod sig.

