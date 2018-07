Amerikansk popduo giver vinterkoncert i Royal Arena

Det bliver på en af Danmarks helt store scener, at Twenty One Pilots optræder, når popduoen atter indtager landet.

Det sker i Royal Arena i Ørestad i København den 11. februar 2019, annoncer Beatbox Entertainment i en pressemeddelelse.

Twenty One Pilots blev stiftet i den amerikanske delstat Ohio i 2009 af tre barndomsvenner med Tyler Joseph i spidsen, og samme år udgav gruppen sit debutalbum med samme titel som bandets navn.

To af gruppemedlemmerne forlod efterfølgende Twenty One Pilots, men Tyler Joseph fik hurtigt følgeskab af trommeslageren Josh Dun, og sammen har duoen udgivet pladerne "Vessel" og "Blurryface".

Twenty One Pilots er især kendt for hittet "Heathens", der er en del af soundtracket til filmen "Suicide Squad", som har den Oscarvindende filmstjerne Jared Leto på rollelisten sammen med blandt andre skuespillerne Will Smith og Margot Robbie.

I 2017 vandt Twenty One Pilots en grammystatuette i kategorien "bedste popduo/gruppeoptræden" for sangen "Stressed Out".

Statuetten vandt bandet foran sangere som Rihanna og Drake og det danske band Lukas Graham, der var nomineret for hittet "7 Years".

Twenty One Pilots har tidligere optrådt i Danmark i 2014 og 2016.

