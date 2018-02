Amnesty: Trump og Putin promoverer et billede af had

Nogle af verdens førende ledere har de seneste år promoveret et billede af had og frygt i verden.

Sådan lyder det fra verdens største menneskerettighedsorganisation, Amnesty International, der torsdag udgiver dets årsrapport.

Trine Christensen, der er generalsekretær i Amnesty Danmark, fremhæver, at man i førende lande som USA, Rusland og Kina har undergravet menneskerettighederne for millioner af mennesker.

- Vi har set fordomme, polarisering og en legitimering af diskrimination, siger hun.

Meget af kritikken fra Amnesty bliver rettet mod USA's præsident, Donald Trump.

Her er blandt andet tale om Trumps indrejseforbud for flere muslimske lande. Trine Christensen mener, at Trump skaber et fjendebillede af disse lande uden at have fakta til at bakke billedet op.

- Det er åbenlyst diskriminatorisk og fuldkommen arbitrært, siger hun.

Samtidig får Ruslands præsident, Vladimir Putin, kritik med på vejen. Alt for mange mennesker i Rusland får indskrænket deres rettigheder, lyder det.

- Organisationer og civilsamfund har fået et stærkt indskrænket rum til at operere i. Journalister og medier bliver forfulgt, samtidig med at homoseksuelles rettigheder er under angreb, siger Trine Christensen.

Over hele verden har der været skræmmende eksempler på krænkelser af menneskerettighederne, lyder det i rapporten. Den svage reaktion på blandt andet massedrabene på rohingya-muslimer i Myanmar understreger den manglende vilje til sikre menneskerettighederne.

Men rapporten viser også lyspunkter i det forgangene år.

- Vi ser håbet i de mange samlinger af almindelige mennesker, som engagerer sig i protester og bevægelser. De siger fra og kræver rettigheder, lighed og værdighed, lyder det fra Trine Christensen.

Der er både ris og ros til Danmark. Generelt er Danmark et land, hvor menneskerettighederne vægtes højt. Men Amnesty giver dog kritik af beslutningen om ikke at tage imod 500 kvoteflygtninge årligt.

- Det er vores bedste håb for internationalt at løse flygtningekrisen. Det er en katastrofe, at Danmark træder ud af samarbejdet på et så afgørende tidspunkt, siger Trine Christensen.

