DANMARK: En omstridt analyse af dansk landbrugs rammevilkår bliver aldrig udgivet. Det har CBS bestemt.

Da adjungeret professor på CBS Troels Troelsen i begyndelsen af august fremlagde sin foreløbige rapport om "dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne", vakte den ellers stor opsigt ved at sætte milliardstore tal på de ekstraudgifter, som de skrappe danske rammevilkår angiveligt påførte dansk landbrug.

Efterfølgende kom det frem, at organisationen Bæredygtigt Landbrug i det skjulte havde leveret data til den offentliggjorte rapport, hvis resultater på flere punkter afveg fra tidligere forskningsrapporter på området.

Nu har styregruppen bag forskningsprojektet afvist at godkende Troels Troelsens endelige forskningsrapport, som forelå op til jul.

Lever ikke op til kvalitetskrav

- Årsagen er, at styregruppen ikke i enighed kan godkende den i forvejen flere gange forsinkede rapport. Styregruppen har diskuteret rapportens kvalitet og én af CBS’s repræsentanter vurderer, at rapporten, som den forefindes nu, ikke er af en sådan forskningsfaglig kvalitet, at den er egnet til offentliggørelse, siger institutleder Carsten Ørts Hansen fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS i en pressemeddelelse.

Det betyder, at Troels Troelsens forskningsprojekt bliver henlagt, uden at han får lov at offentliggøre den endelige forskningsrapport.

Projektet har modtaget ekstern finansiering fra Bæredygtigt Landbrug på 400.000 kroner, og ifølge forskningsdekan Peter Møllgaard fra CBS vil CBS undersøge, hvilke midler der skal tilbagebetales.

Fortsætter undersøgelse

Selv om forskningsprojektet nu lukkes, så fortsætter CBS’ Forskningspraksisudvalg sin undersøgelse af, om Troels Troelsens foreløbige rapport fra august lever op til kravene til god videnskabelig praksis.

Undersøgelsen har fokus på den rolle, som Bæredygtigt Landbrug har spillet ved rapportens tilblivelse.

Troels Troelsens rapport virkede umiddelbart som vand på landbrugserhvervets mølle.

Landboformand ærgrer sig

Blandt dem, som dengang mente, at rapporten dokumenterede dansk landbrugs skrappe rammevilkår, var formanden for LandboNord, Niels Vestergaard Salling.

I dag ærgrer han sig.

- Jeg går selvfølgelig ud fra, at når der kommer en forskningsrapport fra CBS, så er den i orden, men det har den jo vist sig ikke at være, og det er da rigtig ærgerligt. Vi skal selvfølgelig diskutere landbrugserhvervets forhold ud fra fakta og ikke tro, siger han.

Ifølge NORDJYSKEs oplysninger vil der først blive stilling til Troels Troelsens ansættelse ved CBS, når Forskningspraksisudvalget har afsluttet sin undersøgelse.