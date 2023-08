Analyse: Lyt efter – der hamres faktisk i Venstres maskinrum

På valgaftenen 8. september 1987 måtte en nedtrykt Uffe Ellemann-Jensen se Venstre gå tilbage fra de i forvejen beskedne 22 mandater til kun 19 mandater.

Det var et elendigt resultat for V-formanden, og Uffe Ellemann-Jensen har fortalt, hvordan han blev sendt i dørken, da DR’s stjernereporter Mette Fugl gav ham dette spørgsmål:

”Du kom jo til for at sælge billetter. Har du solgt dem ved bagudgangen?”

Hvis Uffe Ellemann-Jensens søn, Jakob Ellemann-Jensen, i ugens løb har tænkt tilbage på faderens udfordringer, er det forståeligt. For kritikken er regnet ned over Jakob Ellemann-Jensen, og politiske iagttagere har igen sat spørgsmålstegn ved, om han kan sikre fremgang til Venstre, som kun bakkes op af 10-12 procent af danskerne i målingerne.

Politiske kommentatorer har været enige om, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, at han efter den lange sygeorlov vendte tilbage til den enorme arbejdsbyrde og de mange møgsager i Forsvarsministeriet. Hvorpå han efter få uger ombestemte sig og overtog posten som økonominister.

Ser man på meideomtalen, går én ting igen: Han har opbrugt kvoten for fodfejl og kovendinger.

Trods den hårde dom er stemningen ikke helt i bund i partiets top. For midt i den aktuelle nedtur hæfter man sig ved, at formanden med sin nye position i Økonomiministeriet nu sidder på den rigtige post. Herfra vil han bedre kunne fokusere på at gennemføre Venstres mærkesager, udvikle en mere klar identitet for partiet, pleje det hårdt prøvede bagland og genskabe sin troværdighed hos vælgerne.

I den forbindelse kan han skele til sin fars historie. For Uffe Ellemann-Jensen lykkedes ikke blot med at blive en stærk formand og billetsælger; han gjorde Venstre til et parti, der gik frem og erobrede nyt land.

Det siger sig selv, at hvis Jakob Ellemann-Jensen skal lykkes, skal hans personlige lederskab styrkes, ligesom han skal formå at overbevise langt flere borgerlige vælgere om det rigtige i at gå i regering med fjenden – læs: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.

Lykkes han ikke med det, ja så lykkes Venstre heller ikke.

Alligevel vil det ikke være nok alene genopbygge Ellemanns ramponerede lederskab. Venstres politik skal også renoveres og fornys. Og her er der faktisk en bevægelse i gang.

De fleste ved, at Ellemann snart skal ud på en turne, hvor han vil forklare baglandet, hvorfor det var rigtigt at vælge ansvaret og indflydelsen i et regeringssamarbejde med S og M fremfor at satse på blå blok. Overfor medlemmerne vil han fremhæve, at der lige om lidt kan høstes solide sejre i kraft af de kommende skattelettelser. Og han vil forudsige, at flere borgerlige vælgere vil rykke tættere på Venstre, når næste valg nærmer sig – netop fordi ansvar, indflydelse og resultater efter hans mening vil blive belønnet.

Der planlægges imidlertid også en anden turne, som færre kender. Stephanie Lose og Morten Dahlin skal ligeledes ud på landevejen. Begge har sammen med Troels Lund Poulsen været afgørende for at holde Venstre kørende, mens Ellemann var sygemeldt. Nu skal de være med til at udvikle partiets politik og styrke dets værdipolitiske ståsted på områder, der har betydning for rigtigt mange danskere.

Sammen med partifællerne vil de diskutere, hvordan Danmark bør se ud i 2040. Ideelt set. Målet er ikke at skrive et forkromet principprogram, men at skabe praktiske løsninger for borgerne ud fra Venstres ideologiske udgangspunkt:

På arbejdsmarkedet kan det handle om, hvordan man skaber det fleksible arbejdsmarked, som der er blevet talt om i årevis, og hvordan man reelt giver ældre lyst til at blive i jobbet, selv om de har sparet nok op til at kvitte. I boligpolitikken drejer det sig om at sikre flere ejerboliger i byerne, som folk kan betale, og udvikle løsninger, der i praksis gør det attraktivt bo i landdistrikterne. I forhold til den grønne omstilling skal der banes vej for en nødvendig omstilling, men uden at smadre arbejdspladser og underminere væsentlige erhverv.

Pointen er, at Ellemann & Co. har indset, at det ikke er nok, at de sidder med ved voksenbordet, sikrer sig indflydelse og skaber resultater via regeringssamarbejdet. Det er vigtigt, at placeringen dér matcher Venstres DNA og forlener partiet med en tydelig identitet.

Kun på den måde kan vælgerne få genskabt troen på, at de ved, hvor de har Venstre.

Også på bogfronten sker der nybrud. I årevis har fremstormende socialdemokratiske profiler som f.eks. Kaare Dybvad Bek, Peter Hummelgaard Thomsen og Mattias Tesfaye udgivet roste debatbøger, som har udløst masser af omtale og virket som rambuk for ny socialdemokratisk politik.

Fra Venstre har tavsheden været larmende. Men 1. november udkommer en bog på Gyldendal med titlen ”Må jeg være fri”. Skrevet af Morten Dahlin, Marie Bjerre, Mads Duedahl, Christoffer Lilleholt og Linea Søgaard-Lidell. Langt fra alle er kendte i dag, men de er på vej frem og vil få stadigt mere at sige i Venstre. I bogen kommer de med deres bud på et borgerligt-liberalt samfund.

Det er indlysende, at en baglandsturne og en bogudgivelse ikke er nok til at redde Venstre. Men tilbage i 1980’erne var der heller ikke mange, der troede på et comeback til Ellemann senior eller en glorværdig fremtid for Venstre. Men det lykkedes.

Nu skal en ny generation forsøge at gøre kunsten efter. Fra et endnu sværere udgangspunkt.