Gravenshoved-rapport har det meste, men mangler det vigtigste

ANALYSE:Over et års undersøgende arbejde for advokat Niels Vase fra firmaet Hjulmand Kaptajn er nu nået til vejs ende. Den sidste af tre delrapporter om forholdene på Gravenshoved Kostskole er udgivet.

Og rapporten er skarp.

Den bekræfter i vidt omfang det, tidligere elever har forsøgt at fortælle verden om i halvandet år. Nemlig at de betingelser, de blev budt på Gravenshoved Kostskole under deres ophold, var kritisable og skammelige for enhver offentlig myndighed i Danmark.

Men når det kommer til ansvarsplaceringen - altså vurderingen af, om nogen i de ansvarlige myndigheder har vidst nok til at kunne gribe ind - leverer undersøgelsen ikke det fyldestgørende billede, som alvoren ellers fortjener.

Rapportens konklusion er, at ”det ikke er dokumenteret, at der er kommet klager til repræsentanter for Kommunen (Aalborg Kommune, red.) af et sådant indhold og i en sådan grad, at jeg kan kritisere, at kommunen ikke greb ind”.

Den konklusion kan der sættes berettiget spørgsmålstegn ved set i lyset af det, to tidligere medarbejdere fra PPR Vest (pædagogisk psykologisk rådgivning) i Aalborg kommune har fortalt Nordjyske.

Anette Thorn og Henny Thellesen har begge beskrevet, hvordan en tidligere kollega, en sagsbehandler, faktisk rejste en kritik af metoderne på Gravenshoved Kostskole over for lederen af PPR Vest i 1986.

Skolen ville have sagsbehandleren til at indhente en tilladelse fra en cirka 10-årig drengs forældre til, at skolens personale måtte fastholde drengen og klippe ham mod hans vilje. En forespørgsel, som sagsbehandleren pure nægtede at gå videre med.

Vedkommende gik i stedet til sin leder med en kritik af skolens metoder. Men i stedet for at blive mødt af lydhørhed og spørgsmål, førte kritikken til et stort skænderi i PPR Vests lokaler i Hasseris, som Anette Thorn og Henny Thellesen overhørte. Under mødet fik den pågældende kollega direkte ordre på at bakke op om Gravenshoveds metoder.

”De er dygtige og velanskrevne, og vi har alle sammen på PPR at bakke op om den pædagogik,” som Henny Thellesen fortæller Nordjyske.

I rapporten beskriver advokat Niels Vase, at han har talt med ”kommunalt ansatte”. Af hensyn til anonymitet er det uklart hvem og hvor mange.

Men når der i rapporten står, at ”de tidligere kommunalt ansatte oplyser samstemmende, at der var tale om en meget velholdt skole, som var beliggende et meget smukt sted. Der var under besøg på skolen ikke en finger at sætte på de materielle forhold. Børnene var velfriserede og så godt ud”, så kan det skabe forundring, at Niels Vase ikke har talt med hverken Anette Thorn eller Henny Thellesen.

Noget der siden er blevet bekræftet af begge to, da Nordjyske taler med begge kvinder mandag den 9. januar efter rapportens udgivelse - og det på trods af, at Anette Thorns oprindelige skriftlige henvendelse til Aalborg kommune har været en del af det materiale, som Niels Vase har modtaget fra Aalborg Kommune. Det ved vi på Nordjyske fra aktindsigter i netop det udleverede materiale.

For at runde af. Der har været mange kilder at tale med. Der har været mange historier at holde styr på for Niels Vase og hans medarbejdere.

Men i fravælgelsen af interviews med to tidligere medarbejdere i PPR Vest, som er stået frem med en uhyre relevant oplevelse, har rapporten reelt diskvalificeret sig selv i forhold til at kunne svare fyldestgørende på det mest centrale spørgsmål, for at vi som samfund kan lære af den og komme videre:

Kunne nogen have gjort noget?