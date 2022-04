Statsministeren på lang togtur med skudsikker vest og 600 millioner i kufferten

Mette Frederiksen er vant til livvagter, men sjældent kommer de med maskinpistoler og i fuld uniform, sjældent er der så mange af slagsen.

Men sikkerhedsniveauet var sat i højeste gear, da statsministeren sammen med sin spanske kollega, Pedro Sánchez, brugte en dag i den ukrainske hovedstad.

Turen var planlagt i dyb hemmelighed, udenfor statsministeriet var det kun DR og TV2, der på forhånd havde fået besked om besøget, mens alle andre medier først fik det at vide, da Mette Frederiksen var i Kiev.

For selvom krigen er rykket mod øst, og Kiev er mere sikker end for bare et par uger siden er det stadig et land i krig, og en by i undtagelsestilstand. Noget sikkert sted er det ikke, og selvom de to statsledere ikke er noget oplagt mål for russerne, var besøget planlagt til mindste detalje.

Noget normalt statsbesøg var det således ikke - en ting var påklædningen i form af en fragmentationsvest, men mest anderledes var dog transportformen. Fra grænsen og til Kiev foregik den i tog, og turen tog ifølge den spanske avis, El Pais, ti timer.

Helt udenfor det normale var også turens første stop i forstadsbyen, Borodyanka. Indtil for nylig var den besat af den russiske hær, og heller ikke her blev de civile skånet.

- Det er grusomme forbrydelser, det er massive ødelæggelser, som er helt unødvendige, men det er også meget brutale overgreb på en civilbefolkning, som ikke har gjort nogen som helst noget, sagde Mette Frederiksen til TV2 efter sit møde med en gruppe lokale.

Formålet var først og fremmest symbolsk.

Godt nok kom Mette Frederiksen med et løfte om, at Danmark vil donere flere våben til Ukraine, men det kunne hun have gjort fra København. Hvilke og hvor mange våben, der er på vej, blev der af gode grunde ikke oplyst, men en del bliver det. Frederiksen kunne på det afsluttende pressemøde nemlig meddele, at Danmark vil give våben for ekstra 600 millioner kroner, og dermed er det danske militære bidrag samlet set oppe på mere end én milliard kroner. Hun kom også med et andet løfte: Danmark skal stå i spidsen for at lede arbejdet med at genopbygge havnebyen Mykolajiv.

1-1 snakken med den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, kunne strengt taget også være taget digitalt, men det kunne billederne ikke, og de er en vigtige at få med.

For de er en måde at vise støtten og sende et signal til alle interesserede om, at Danmark er på Ukraines side. Det betyder noget - især for Ukraine, der nok mest har brug for våben, men i den grad også for, at andre lande viser, at de står med dem mod Rusland. Siden det blev sikkert nok har der været en stribe toppolitikere på besøg i Kyiv - mest prominente var engelske Boris Johnson og tyske Ursula von der Leyen - og flere vil følge.

- I dag i Kyiv mødes jeg med Spaniens premierminister, Pedro Sanchez, og Danmarks statsminister, Mette Frederiksen. Tak for at være med ukrainerne i denne svære tid, lød takken fra Zelenskyj på sin profil på beskedtjenesten Telegram torsdag eftermiddag.

En af de ting, der fyldte mest på dagsordenen, var hvordan russerne - i sidste ende Putin, men også hans underordnede - kan blive stillet til ansvar. At de skal det var det ikke svært for Frederiksen og Zelenskyj at blive enige om. Heller om, at det bliver en svær opgave.

Danmark vil - sagde statsministeren - støtte Den Internationale Straffedomstol i arbejdet med at efterforske ”de forfærdelige krigsforbrydelser begået af Putins Regime”.

Den sidste linje er sjælden skarp, skrap og aldeles udiplomatisk, men den rummer hele formålet med Mette Frederiksens besøg. Det var en besked til Putin og til verden mere end det var en besked til danskerne.

For hende er der nemlig ikke meget indenrigspolitisk gevinst over besøget. På de sociale medier kommer det hurtigt til at handle om, at hun nu igen rejser ud på første klasse for at forære penge væk, og i en krisetid er det ikke noget, Facebook-kommentatorerne ser mildt på.

Men når det handler om Ukraine virker statsministeren ikke som en, der vil lade sig påvirke af hverken kommentatorspor eller meningsmålinger.