Trods mink og el-priser: Flest nordjyder vil have Mette Frederiksen til at fortsætte

AALBORG:I dag vil der blive klappet taktfast, længe og højt.

For sådan modtages formandens beretning på Socialdemokratiets kongresser, og årets udgave i Aalborg Kultur og Kongres Center vil ikke adskille sig på den måde. I partiet er der - og har ikke været det, siden Mette Frederiksen i 2015 holdt sin første formandstale samme sted - ingen, der i større forsamlinger for alvor udfordrer formanden.

Mild kritik vil der komme fra talerstolen, noget mumlen vil der selvfølgelig altid være i krogene, og når øl og vin lørdag aften kommer på bordet til partiets store fest, vil der også blive snakket om de ting, der er gået galt, siden de var samlet sidst, men det vil ikke være nok til at ændre billedet af et parti i balance og sammenhold.

Kongressen er en sikker hjemmebane for Mette Frederiksen, og partiet en sikker base i en ellers ganske usikker tid.

Det har ikke været noget nemt år for statsministeren.

Udfordringer i en størrelse, så de godt kan kaldes problemer, har der været nok af - mink-sag, elpriser, trussel om mistillid fra de radikale og Støjberg på stemmesedlen.

Helt sort er det trods alt ikke - ifølge en ny Panel Nordjylland undersøgelse er Mette Frederiksen stadig den statsministerkandidat, der er foretrukket af flest nordjyder.

41 procent af nordjyderne vil foretrække at Mette Frederiksen fortsætter i jobbet efter næste valg, og selvom det ikke er tal i en størrelse, der ligefrem vil bringe jubel i den nordjyske afdeling af partiet, så er det trods alt et hæderligt tal.

Med mindre noget virkeligt usandsynligt sker, vil Mette Frederiksen også blive den politiker, flest nordjyder stemmer personligt på ved næste valg - Inger Støjberg bliver nummer to, men pænt bagefter. Stærkest står Mette Frederiksen i Morsø kommune, hvor 48 procent helst vil have en rød regering, men lige efter følger Aalborg med 47 procent, og det sidste er det vigtigste for partiet. Mette Frederiksens hjemby er et af de steder, der skal hentes mange stemmer, hvis valget skal vindes.

Men helt godt er det omvendt heller ikke.

Sammenlignes de 41 procent med tilsvarende tal fra landsdækkende meningsmålinger, står det klart, at Mette Frederiksen faktisk er mere populær uden for Nordjyllands Storkreds. I en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau er det over halvdelen af danskerne - 52,1 procent - der helst ser Frederiksen fortsætte i jobbet.

Den forskel skyldes flere faktorer, men selvfølgelig især en: Mink.

På kongressen vil der næppe blive talt meget om mink, partitoppens udlægning af sagen er for længst godkendt og vedtaget. Men i Nordjylland fylder den stadig.

De kommuner, hvor flest helst ser en ny statsminister, er alle kommuner, hvor der ikke er langt til nærmeste tvangslukkede mink-farm. I Brønderslev, Jammerbugt og Vesthimmerland er det to ud af tre adspurgte, der gerne vil have en ny statsminister.

Pape klar nummer to I Panel Nordjylland målingen bliver den konservative formand, Søren Pape Poulsen, er klar nummer to. 28 procent af de 1414 adspurgte foretrækker ham som statsminister.

På en meget sikker sidsteplads kommer Venstres Jakob Ellemann-Jensen, der kun foretrækkes af syv procent af deltagerne i Panel Nordjylland. Det sidste er ganske opsigtsvækkende. Venstre står normalt stærkt i Nordjylland, fik ved seneste valg 26,9 procent af stemmerne og har også borgmesterposten i flere kommuner. Borgmesterposter har konservative ingen af, ved seneste valg fik de blot 4.9 procent af de nordjyske stemmer, men alligevel har Søren Pape Poulsen overhalet og efterladt V-formanden i krybesporet. VIS MERE

Ingen anden landsdel har mærket mink-sagen på så direkte - nedlukningen var vi alene om, mange af de lukkede mink-farme står stadig i landskabet - og sagen, der muligvis er en skandale, har gjort Mette Frederiksen til en statsminister, der i den grad deler vandene . Det er et åbent spørgsmål, om vi nogensinde har haft en statsminister, der i den grad kan hidse folk op.

Det fremgår da også ganske tydeligt af svarene på et andet spørgsmål. Deltagerne er nemlig også blevet bedt om at give en karakter for Mette Frederiksens indsats i statsministeriet. Den samlede karakter ender på et stort firetal - 4,5 - og altså den karakter, eksaminanden får for en præstation på det absolut jævne.

Men stod det alene til den blå del af censorkorpset, var det endt med en dumpe-kararakter - blandt de adspurgte, der angav at ville stemme på et borgerligt parti, blev indsatsen vurderet til 1,3. Anderledes tilfredse med præstationen er ikke overraskende den røde del af censor-korpset, der vurderer Mette Frederiksens indsats som en god præstation og til et stort 7 tal.