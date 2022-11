Vild, vild aften, men til sidst var der én vinder: Mette vandt Nordjylland og landets fineste job

CHRISTANSBORG:Længe så det ikke sådan ud, men da hun endelig kom, efter at sidste stemme var talt op og det hele afgjort, endte valgkampen, som den begyndte:

Mette Frederiksen smilede, og for muligvis første gang i en opslidende, lang valgkamp var der ingen som helst grund til at tro på, at smilet ikke var ægte.

For da hun gik op af trappen på Christiansborg - badet i blitz, omringet af journalister - var det en Mette Frederiksen, der kom som vinderen, og da hun endelig nåede frem til partikammeraterne i Fællessalen, ville jublen selvfølgelig ingen ende tage.

For valget 2022 blev en triumf for parti og formand. Fremgang over det hele - i Nordjylland fik Socialdemokratiet 34 procent af stemmerne, og det slutresultat kan kun kaldes opsigtsvækkende. Turbulente år har det mildest taget været, siden Mette Frederiksen blev statsminister i 2019, og en fremgang på trods af corona, mink-skandalen og nedlukning er en voldsomt tydelig understregning af, hvor stærkt S og Mette Frederiksen står i Nordjylland.

- Tak til Nordjylland. Af hele mit hjerte, sagde statsministeren til Nordjyske umiddelbart efter, at hun var ankommet, og den tak lød som ment.

Ingen meningsmålinger havde forudset, at S ville ende med 34 procent af de nordjyske stemmer. De beholder syv mandater - hvad der muligvis gør Rasmus Prehn til valgets lykkeligste - og de ender som landets i særklasse største parti. De er mere end dobbelt så store som nummer to, og nok er der andre, der kalder sig folkeparti, men reelt har vi kun et af slagsen.

Hvordan partiet så vil bruge sejren er usikkert. I talen til parti-kammeraterne meddelte Mette Frederiksen, at hun onsdag vil gå til dronningen og meddele regeringens afgang. For målet er stadig - og noget overraskende - den brede regering.

Hvilken regering, der kommer ud af den kommende dronningerunde, er der ingen, der ved. Men det bliver en regering med S, og skal S i regering er det umuligt at at forestille sig, at statsministeren ikke hedder Mette Frederiksen.

For nok er det røde flertal så spinkelt som overhovedet muligt, men det er der. Det bliver alligevel ikke Lars Løkke Rasmussen, der bestemmer det, og det i sig selv er også en sejr for Mette Frederiksen.

Stor aften for Støjberg

Også for Inger Støjberg var valget en ubetinget triumf.

- Jeg ser nok en kende brugt ud, sagde hun, da hun endelig kom til partiets fest afholdt i et lokale, der var alt for småt til at rumme alle de mennesker, der gerne ville have del i en succes, der ret beset er Inger Støjbergs alene.

Partiet kommer ind med 14 mandater, men alle kan takke partistifteren for jobbet. Det har - uanset hvad man så måtte mene om Støjberg - været en præstation af historisk snit, for da hun for fire måneder siden stiftede Danmarksdemokraterne, bestod partiet faktisk kun af naboen, veninden, hunden Ludvig og studentermedhjælperen.

Nu er hun - endda iført samme kjole, som hun bar den dag, hun blev stemt uværdig til Folketinget - tilbage som en magtfaktor i dansk politik. I Nordjylland endte Danmarksdemokraterne som næststørste parti, og det er ligeledes en vild udvikling.

Venstre - der har ni nordjyske borgmesterposter - blev overhalet af en nybegynder, og det gør ondt i partiet.

Hos Venstre lyder forklaringen på, at det alt sammen er udbrydernes skyld, og bitterheden er til at tage og føle på.

Men at være bitter vinder man ikke valg på, og nogen nem fremtid venter ikke Venstre.

Endnu værre ser det ud for de konservative, der startede valgkampen så godt, men endte den så skidt. Et mandat i Nordjylland er meget, meget langt fra det, de håbede på, og samlet set var valget en voldsom nedtur for blå blok, der forekommer splittet til atomer.

Skænderiet startede på valgnatten, men slutter ikke der, og også den strid er til fordel for Mette Frederiksen.