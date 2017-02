USA: Den amerikanske skuespiller Casey Affleck løb med prisen for årets mandlige skuespillerpræstation for sin rolle i dramaet "Manchester by the Sea".

Dermed må danskamerikaneren Viggo Mortensen se sig slået i kategorien årets bedste mandlige hovedrolle, hvor han var nomineret for sin rolle i "Captain Fantastic".

Det var Viggo Mortensens anden oscarnominering. Han var således også nomineret for sin præstation i "Eastern Promises" i 2008.

Den gang gik prisen til Daniel Day-Lewis for hans præstation i "There Will be Blood".

Hos kvinderne gik prisen for årets bedste skuespillerpræstation til Emma Stone, der blev belønnet for sin rolle i "La La Land".

/ritzau/