Anders Fogh kræver taskforce til oprydning i Letlands banker

Anders Fogh Rasmussen ønsker en international arbejdsgruppe nedsat til at hjælpe landet med at rydde op i Letlands plagede banksektor.

Det skriver den tidligere statsminister og Nato-generaldirektør, som i dag er næstformand i bestyrelsen i den lettiske bank Norvik, i et brev til premierminister Maris Kucinskis.

Bankerne i det baltiske land er den seneste tid blevet beskyldt for være skyldige i både hvidvaskning og bestikkelse.

Fogh ønsker en arbejdsgruppe med eksperter fra både Den Europæiske Centralbank (ECB) og USA's finansministerium.

Forslaget blev fremsendt med brevet til Kucinskis i sidste uge, og det amerikanske nyhedsbureau AP har tirsdag set det.

En af Letlands største banker er bukket under, efter at USA har sagt, at den havde "institutionaliseret hvidvaskning".

Anders Fogh Rasmussen fik tidligere i år jobbet som næstformand i Norviks bestyrelse.

