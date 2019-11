Andreas Skov Olsen laver hattrick i dansk U21-sejr

FODBOLD:Andreas Skov Olsen førte an med et smukt hattrick, da U21-landsholdet i fodbold fredag nåede op på fire sejre af fire mulige i EM-kvalifikationen.

Men det krævede et drama, før landstræner Albert Capellas' mandskab vandt 3-2 ude over Ukraine i en kamp med to ansigter og rødt kort til Danmark.

Danmark producerede et chanceorgie i begyndelsen af første halvleg, hvor Andreas Skov Olsen scorede begge danske mål, og OB-målmand Oliver Christensen kun sjældent måtte i aktion.

I anden halvleg skiftede kampen karakter, og Danmark kom under pres, før Skov Olsen scorede sit tredje smukke mål til 3-0 efter 59 minutter.

Men bedst som man troede kampen punkteret, reducerede Ukraine hurtigt til 1-3, før den schweiziske dommer Adrien Jaccottet dømte straffespark til Ukraine og samtidig udviste Mads Bech Sørensen efter 72 minutter.

TV-billeder viste, at forseelsen dog nok blev begået af Andreas Poulsen.

Oliver Christensen reddede straffesparket, men Giorgi Tsitaishvili var hurtigst over returen og reducerede til 2-3.

Derefter fulgte en nervøs afslutning, men Danmark holdt stand og har dermed 12 point for fire kampe. Rumænien har ni point på andenpladsen, mens Finland står noteret for syv point for en kamp mere end de to tophold.

Hvert hold skal spille ti opgør.

De ni gruppevindere samt den bedste toer på tværs af grupperne kvalificerer sig direkte sammen med værtslandene.

De resterende otte toere spiller playoffkampe om de sidste fire pladser.

Allerede efter fem minutter i Ukraine tog Danmark endnu et skridt mod direkte EM-kvalifikation.

Jacob Bruun Larsen opsnappede omkring midtercirklen et skidt fremspil af værternes Valeriy Bondar og sendte straks Andreas Skov Olsen afsted med en dyb stikning.

Bondar kom tilbage og indhentede den danske Bologna-angriber i feltet, men Skov Olsen tørrede ham med et skarpt træk ned mod baglinjen og lagde bolden perfekt over målmanden.

Målet var en sigende indramning af kampens indledning, hvor højt dansk pres gang på gang satte omstillinger og gode scoringsmuligheder i scene.

Blandt andre både Jacob Bruun Larsen og Mikkels Damsgaard burde have øget den danske føring, før Andreas Skov Olsen efter 24 minutter sendte bolden i nettet igen med et tørt hug fra kanten af feltet efter et hjørnespark.

Ved sit tredje mål viste Skov Olsen igen skarpe træk og fremragende sparketeknik til en scoring via fjerneste stolpe, før kampen kulminerede med sin dramatiske afslutning.

/ritzau/