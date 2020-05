Anfører Poulsen redder point til Leipzig i coronacomeback

LEIPZIG:Landsholdsangriber Yussuf Poulsen gjorde flot opmærksom på sig selv, da den tyske Bundesliga lørdag genstartede som den første af de store europæiske ligaer efter coronapausen.

Hans klub, RB Leipzig, var på sin tilskuertomme hjemmebane overraskende bagud 0-1 mod Freiburg, men i det 77. minut sørgede Poulsen for pointdeling med sit mål til 1-1.

Midtbanespilleren Kevin Kampl slog et indadskruet indlæg fra venstre side, og Leipzig-danskeren steg flot op i feltet og pandede udligningen i kassen.

Det var Yussuf Poulsens fjerde ligascoring i sæsonen i hans 21. kamp.

Danskeren havde fået en plads i startopstillingen, efter at han inden coronapandemiens hærgen som oftest var blevet brugt som indhopper i månederne op til pausen.

Men lørdag var han med fra start, og han havde tilmed fået lov til at bære anførerbindet for klubben fra det østlige Tyskland.

Yussuf Poulsen misbrugte tidligere i kampen en stor mulighed, men han endte altså med at blive sit holds redningsmand til sidst.

I overtiden scorede Freiburg til 2-1, men Leipzig-spillerne kunne ånde lettet op, da VAR annullerede målet for offside.

Poulsens udligning var ikke den eneste danske scoring i tysk fodbold lørdag.

Den tidligere Viborg- og Silkeborg-angriber Andreas Albers sørgede for, at Regensburg også fik et point ud af hjemmekampen mod Holstein Kiel i 2. Bundesliga.

I dommerens tillægstid blev Albers sat til at sparke straffe, og han scorede med et fladt og hårdt spark til slutresultatet 2-2.

/ritzau/