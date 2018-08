Anfører: Ramme 100 procent for at få point

FODBOLD: Efter sæsonens første kamp roste han den kollektive indsats hos Thisted FC. Efter søndagens nederlag i anden runde af NordicBet Ligaen skal forklaringen på nederlaget på 2-0 til Nykøbing FC findes i selv samme kollektive indsats.

For søndag stod den ikke mål med det, thyboerne præsterede i første runde mod Silkeborg IF. Det mener TFC-anfører Mathias Pedersen.

- Det mest positive er, at vi forhåbentlig ikke kan spille dårligere, end vi gjorde, og at vi kun kan bygge på. Vi spillede langt under niveau, og det er alle egentlig klar over, tror jeg, siger Mathias Pedersen.

Arbejdsindsatsen i sig selv fejlede ikke noget søndag, mener han, men sammenhængen i holdet, når man skulle forsøge at presse Nykøbing FC, fejlede.

- Vi løb det, vi skulle, men vi gjorde det bare ikke som hold. Vi var ikke afklarede i, hvad vi skulle gøre. Det var meget en mellemting mellem at stå højt eller lavt og at spille eller at sparke. Det hele blev en mellemting. Vi kom for langt efter, selvom folk løb, hvad de skulle, siger Mathias Pedersen.

Også spillet med bolden var dårligere end forventet søndag, fordi TFC manglede det fysiske overskud, når de gang på gang løb forgæves defensivt. Med sådan en indsats kunne thyboerne ikke forvente at være i spil til point. Det kræver 100 procent.

- Vi skal ramme 100 procent hver gang for at være med. Hvis vi gør det, kan vi også være med og vinde over alle. Hvis vi mangler fem procent hele vejen rundt, taber vi alle kampe. Vi var ikke, hvor vi skulle være i dueller og som hold, siger Mathias Pedersen.