Anfører vil sige farvel med oprykning

HJØRRING: Han har spillet over 250 superligakampe for OB og Randers FC, og Vendsyssel FF’s Chris Sørensen har ikke mod på mere.

Ved udgangen af denne sæson indstiller den 39-årige back og anfører en flot karriere - uanset udfaldet af den kommende "finale" mod Hobro, hvor de to nordjyske hold dyster om den direkte oprykning til Alka Superligaen.

- Fysisk har jeg det fint, men tiden er moden til at trække stikket. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan slutte med en sejr i Hobro, for så er oprykningen hjemme. Det vil være en fantastisk måde at sige farvel på, sagde Chris Sørensen efter søndagens 3-2 sejr over HB Køge.

Han glæder sig til kampen i Hobro, der må kaldes for den vigtigste i Vendsyssel FF’s historie.

- Drejebogen kunne ikke være skrevet bedre. Det er jo vildt, at to nordjyske hold spiller en kamp mod hinanden, hvor der er så meget på spil. Jeg vil tro, at det bliver tæt og jævnbyrdigt, men vi er i god form, så vi tror selvfølgelig på, at vi kan vinde dernede, sagde Chris Sørensen.

I tilfælde af nederlag eller uafgjort i Hobro, slutter Vendsyssel FF sæsonen på andenpladsen i NordicBet Ligaen.

Det betyder i givet fald, at holdet skal spille playoff om oprykning mod enten AC Horsens eller Esbjerg.