Angelina Jolie og Stoltenberg bekæmper sexovergreb i krig

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, tog onsdag imod FN-udsendingen Angelina Jolie i militæralliancens hovedkvarter i Bruxelles.

Den kendte amerikanske filmskuespiller, som er særlig udsending for FN's Højkommissariat for Flygtninge, har lanceret et samarbejde med Stoltenberg om at bekæmpe seksuelle overgreb mod kvinder i konfliktområder.

- Nato har pligt til at være førende i beskyttelsen af kvinders rettigheder, siger Stoltenberg på et pressemøde.

Angelina Jolie beskriver vold mod kvinder og børn som et stigende problem i væbnede konflikter.

- Men brug af voldtægter som krigsvåben er blevet anset som et uundgåeligt element i konflikter - som en mindre vigtig forbrydelse, som det er svært og ubehageligt for et samfund at gøre op med, siger hun.

Den norske Nato-chef peger på, at alliancen allerede har taget et vigtigt skridt ved at give kvinder en større rolle i de militære styrker. Det kan mindske problemet, mener Stoltenberg.

- Men der skal gøres mere, understreger han.

I Nato er der enighed om, at soldater fremover skal undervises endnu grundigere i, hvordan de skal gebærde sig på missioner i udlandet.

Nato vil også mere systematisk kortlægge tilfælde af vold mod kvinder i konfliktområder.

Jolie havde forud for mødet i Nato besøgt en syrisk flygtningelejr i Jordan.

- Det er så hårdt at vende tilbage til Jordan og være vidne til de afsavn og de traumer, der er blandt de mange flygtninge, sagde Jolie på turen.

Hun fastslog, at Syriens nabolande - Jordan, Libanon, Tyrkiet og Irak - nu huser omkring 5,5 millioner flygtninge fra konflikten.

/ritzau/NTB