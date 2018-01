Angreb mod svensk politi kan skyldes hård kurs mod kriminelle

Det er blevet hårdere at være kriminel i Sverige, og det kan være med til at udløse angrebene på det svenske politi.

Det siger Daniel Vesterhav, enhedschef på det nationale svenske kriminalpræventive råd, Brottsförebyggande rådet (Brå).

På det seneste har det svenske politi øget tilstedeværelsen i udsatte områder. Der er på samme måde blevet slået hårdere ned på stofsalg på gaden.

Det betyder, at politiet forstyrrer de kriminelle mere end før, siger Daniel Vesterhav.

- Når politiet reagerer hårdt mod de kriminelle, kan den samme logik opstå den anden vej. Kriminelle føler, at de skal gøre sig bemærket imod politiet.

Onsdagens eksplosion på en politistation i Rosengård i Malmø er det tredje angreb, som er rettet mod politiet i området på blot nogle måneder.

Den svenske forsker mener også, at angrebene kan skyldes, at de kriminelle vil sætte sig i respekt over for hinanden.

- Vi taler normalt om fordelen ved at have en høj "skræmmekapital". Det betyder, at hvis folk er bange for dig, og ved at du er i stand til at udøve alvorlig vold, så vil du blive ladt i fred af andre kriminelle, siger han til det svenske nyhedsbureau TT.

Derfor kan unge personer, som ønsker at positionere sig i det kriminelle miljø i Sverige, se en fordel i at udføre den slags angreb mod politiet.

- Angrebene er ikke bare et forsøg på at vise sig over for politiet, men også et signal til andre kriminelle. Selv inden for deres eget netværk kan det være en måde at vise, hvad man kan gøre, siger Daniel Vesterhav.

Den svenske Brå-forsker peger på, at angrebene normalt ikke virker som nøje planlagte handlinger. Desuden udføres de fleste angreb af enkeltpersoner.

/ritzau/