Angrebstalent brillerer i forsvaret: Den omvendte verden

KUMAMOTO:Det er ikke usædvanligt, at Mie Højlund kun deltager i den ene ende af banen i en håndboldkamp.

Men at det er i forsvaret, der er brug for stortalentet fra Odense, er temmelig usædvanligt.

Højlunds kvaliteter i offensiven har været velkendte i årevis, men i fredagens afgørende VM-kamp mod Frankrig sendte landstræneren den 22-årige tekniker ind i forsvaret i anden halvleg.

- Det er den helt omvendte verden. I Odense har det ofte været modsat, hvor jeg kun er kommet ind i angrebet. Men jeg har altid vidst og altid haft en drøm om, at jeg ikke kun skulle være envejsspiller.

- Jeg er så glad for, at Klavs (Bruun Jørgensen) har givet mig chancen for at vise, at jeg er en ordentlig forsvarsspiller. Det er en følelse, jeg altid selv har haft, at jeg sagtens kan være med i forsvaret, siger Mie Højlund.

Hun fik chancen i angrebet fra start, men havde i modsætning til i den foregående kamp mod Brasilien ikke meget held med sine afslutninger.

- Når jeg spiller lidt halvelendigt angrebsspil, så er det rart, at jeg kan byde ind i den anden ende, siger hun med et grin.

Med sine 173 centimeter ligner hun ikke et af de traditionelle fyrtårn, man ofte finder i et håndboldforsvar.

Men hendes rappe fødder viste sig effektive mod de fintestærke franskmænd.

- Jeg tror, det er en generel tankegang, at det er bedre med rigtig store fysiske forsvarsspillere. Hvis jeg stod over for en, der er dobbelt så stor som mig, tror jeg også, at jeg ville få det svært.

- Men jeg har en god fornemmelse mod de stærke fintespillere, fordi jeg ved, hvordan jeg selv hader at blive dækket op. De hurtige fødder, dem har jeg altså styr på, siger Mie Højlund.

Dagen derpå fremviser hendes ansigt et tydeligt bevis på de mange nærkampe mod franskmændene.

Undervejs i kampen blev hun ramt af en vildfaren albue, og i løbet af natten er hun blevet belønnet med et gevaldigt sæbeøje.

- Der er kommet meget væske i det, det dunker lidt, og jeg har lidt hovedpine, men det kan jeg sagtens leve med. Jeg troede faktisk, at det ville være værre, siger Mie Højlund.

- Jeg kan meget godt lide min rolle i forsvaret, så det er fint at have en lille souvenir med derfra, griner hun.

/ritzau/