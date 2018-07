Angribere er på vej til Hobro

FODBOLD: Der kan snart være angrebsforstærkning på vej til Hobro IK.

Således bekræfter superligaklubbens sportschef Jens Hammer Sørensen, at der er dialog med Djiby Fall og Quincy Antipas.

Djiby Fall, der har en fortid hos både Randers FC og OB, har den seneste tid trænet med i Hobro, og i mandags gjorde senegalseren sig positivt bemærket, da han scorede to gange i en reserveholdskamp mod AGF.

- Djiby er et emne for os. Han er en stor angriber, der er god med ryggen mod mål, og i øjeblikket er vi lidt ramt af, at Julian Kristoffersen er skadet, mens også Pål (Kirkevold, red.) har ondt i foden, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Skaderne betyder, at Sebastian Grønning i øjeblikket er eneste skadesfrie angriber i Hobro-truppen, og det har også medført, at en gammel kending igen er blevet aktuel i klubben.

Antipas på vej tilbage

Quincy Antipas forlod egentlig Hobro, da hans kontrakt udløb efter sidste sæson, men angriberen fra Zimbabwe træner fortsat med hos himmerlændingene, og nu trækker det op til en genoptagelse af samarbejdet.

- Vi taler med Quincy, og han kunne sagtens være noget for os. Han havde egentlig et ønske om at komme tilbage til København, men han vil altid have en plads i Hobro. I øjeblikket træner han med, men der er ikke noget endeligt på plads endnu, siger Jens Hammer Sørensen.

Og en aftale med Quincy Antipas udelukker ikke, at Djiby Fall også kommer til.

- Jeg kunne godt se, at vi skrev med dem begge to, siger Jens Hammer Sørensen.