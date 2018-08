Anholdt for trusler: Gik amok i lægevagten

FREDERIKSHAVN: En 43-årig mand blev lørdag aften anholdt, efter han var gået amok i lægevagten i Frederikshavn, oplyser vagtchef Poul Badsberg fra Nordjyllands Politi.

Episoden fandt sted klokken 22.55, hvor den 43-årige råbte og skreg, at han ville smadre det hele, hvorefter han truede lægen med en knyttet hånd. Et vidne kom lægen til undsætning, hvorefter politiet blev tilkaldt og den 43-årige anholdt. Det viste sig efterfølgende, at han også var i besiddelse af en ulovlig enhåndsbetjent foldekniv.

Han blev sigtet for trusler mod person i offentlig tjeneste samt for at have overtrådt våbenloven på grund af kniven. Manden overnattede i detentionen, inden han kunne blive afhørt om sagen søndag morgen.