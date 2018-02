Anholdt syrisk kurderleder var på vej til Danmark

Den syriske kurderleder Salih Muslim, der søndag blev anholdt i Prag, var på vej til Danmark, da han blev anholdt af tjekkisk politi.

Han skulle efter planen besøge Folketingets udenrigsudvalg på tirsdag for at drøfte kampen mod Islamisk Stat og den tyrkiske invasion af Afrin-området i Syrien.

Det oplyser Enhedslistens fungerende politiske ordfører, Nikolaj Villumsen.

- Det er helt uacceptabelt, at det er lykkedes den tyrkiske præsident Erdogan at få den kurdiske leder anholdt i Tjekkiet. Erdogans undertrykkelse skal ikke sprede sig til Europa, siger Villumsen.

Han mener, at udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bør sige klart fra og arbejde for at få Salih Muslim løsladt.

- Det kan ikke være rigtigt, at Erdogan skal lykkedes i at forhindre, at vi i Folketinget kan mødes med vores allierede i kampen mod Islamisk Stat, siger Nikolaj Villumsen.

Salih Muslim blev anholdt i Prag på Tyrkiets foranledning. Det prokurdiske PYD-parti, som Salih Muslim tilhører, er knyttet til den kurdiske YPG-milits, der af Tyrkiet betragtes som terrorister.

YPG udgør en central del af Syriens Demokratiske Styrker (SDF), der er Danmarks allierede i kampen mod Islamisk Stat i Syrien.

Disse styrker har befriet byen Raqqa og store dele af det nordlige og østlige Syrien fra Islamisk Stat og Assad-regimet.

Tyrkiet indledte den 20. januar en offensiv mod Afrin til lands og fra luften. Offensiven foregik sammen med syriske oprørsgrupper støttet af den tyrkiske regering.

Tyrkiet kæmper mod kurderne i den nordlige syriske Afrin-region, fordi de anser kurderne for at være terrorister og en direkte trussel mod Tyrkiet.

/ritzau/