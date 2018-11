Anholdt to gange på en time

HIMMERLAND: En 30-årig mand fra Jammerbugt-området blev natten til fredag anholdt to gange med kun én times mellemrum. Til sidst blev han taget med til detentionen.

Ifølge Nordjyllands Politi blev manden anholdt første gang omkring kl. 03.15 i Aars, efter andre borgere havde tilbageholdt ham, fordi de mente, han havde kørt spritkørsel.

En politipatrulje ankom, hvorefter manden blev sigtet for spritkørsel og kørt til sygehuset i Hobro. Her fik han taget en blodprøve for at måle promillen.

Bagefter råbte manden op og skabte uro foran sygehuset, ifølge politiet. Derfor blev han anholdt igen - omkring kl. 04.15 - denne gang sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.

Den samme politipatrulje, som havde kørt ham til sygehuset i Hobro, fragtede ham derefter til detentionen, hvor han måtte overnatte, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.