Ankara rystet af gaseksplosion

Den tyrkiske hovedstad, Ankara, er torsdag aften blevet rystet af en kraftig eksplosion, der viste sig at være en gaseksplosion.

Øjenvidner siger til Reuters, at ambulancer kørte til stedet, hvor eksplosionen skete.

Ifølge Tyrkiets statslige tv var det var en gaseksplosion, som skete i et fyrrum på et skattekontor. Tv-optagelser viste, at bygningens vinduer var blæst ud ved eksplosionen.

Der var ingen rapporter om tilskadekomne.

Skattekontoret var lukket, da eksplosionen skete.

Ifølge nyhedsbureauet Anadolu skete eksplosionen i erhvervs- og boligområdet Cukurambar.

Eksplosionen var så kraftig, at den kunne høres i det meste af byen.

Tyrkiet er blevet ramt af en række angreb i de seneste år. I 2015 blev over hundrede mennesker dræbt ved et angre i Ankara. Angrebet blev ifølge de tyrkiske myndigheder udført af Islamisk Stat.

/ritzau/Reuters